Dezembro Vermelho: Pará tem 622 casos e 525 mortes provocadas pela Aids, em 2023, informa MS

No Dia Mundial de Combate a Aids, nesta sexta-feira (1º), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e a Organização Não Governamental (ONG) Comitê Arte pela Vida irão realizar a programação "IST Não! Atenção, Cuidado e Prevenção", das 9 às 20h, no Centur, no centro de Belém. O evento vai servir para a oferta de serviços de saúde e cidadania, como parte da campanha "Dezembro Vermelho". Segundo o Ministério da Saúde (MS), o Pará registra 622 casos e 525 mortes por complicações causadas pela Aids até 31 de outubro de 2023.

De 9 até as 14h, haverá emissão de documentos e atendimentos em saúde, como consultas, oferta de testes rápidos para HIV, prontos em até 20 minutos, e acolhimentos. “Durante a entrega do resultado, será realizado o aconselhamento e, havendo necessidade, o usuário será direcionado para iniciar o tratamento o mais breve possível”, explica a coordenadora de IST/Aids da Sespa, Andréa Miranda.

Acesso ao teste

Andréa Miranda informou que a meta da campanha é promover o acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico e vincular o portador do HIV à referência, além de ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico.

A Sespa informa que, de forma paralela às ações de saúde e cidadania, haverá lançamento de livros, palestras, desfiles de moda e apresentações artísticas que se estenderão até às 20h.

A campanha “Dezembro Vermelho” está inserida no calendário oficial de mobilizações realizadas pela Sespa. Nesse sentido, Andréa Miranda explica que o papel do Estado é fomentar políticas de IST/Aids para os Centros Regionais da Saúde da Sespa que dão suporte aos 144 municípios.

Preservativos, exames e diagnósticos

Para intensificar a campanha no Pará, a Sespa já distribuiu 1 milhão de unidades de preservativos internos e 5.430 preservativos externos, totalizando 1.005.430 unidades, além de 127.570 unidades de testes rápidos para a rede de diagnóstico, objetivando a detecção/triagem de HIV, atendendo os 144 municípios das 13 regiões de saúde e das 12 regiões de integração.

A Sespa disponibiliza, em Belém, a Unidade de Referência Especializada em Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe), para pacientes de todo o Estado vivendo com HIV/Aids ou pessoas que sofreram uma possível exposição ao vírus e precisam confirmar se estão infectadas.

Outros canais de apoio são oferecidos pelas prefeituras, como os 78 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e 38 Serviços de Atenção Especializada (SAEs). Neles, a população, em geral, pode realizar o teste rápido diagnóstico para o HIV, gratuito e sigiloso, e receber as devidas orientações para prevenir a doença ou iniciar o mais precoce possível o tratamento naqueles que apresentaram testes reagentes pela rede especializada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Incidência

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, os casos de HIV no Pará somaram 3.620 ocorrências em 2022, seguidos por mais 2.842 casos este ano, até 31 de outubro.

Em relação aos casos de Aids no Pará, ou seja, quando o indivíduo portador do vírus HIV manifesta a doença, observa-se que, em 2022, foram 872 ocorrências, seguidas por mais 622 casos este ano, até 31 de outubro.

Nas duas situações descritas, a faixa etária com mais casos apresentados corresponde entre 20 e 34 anos, seguida por 35 a 49 anos; 50 a 64 anos; 15 a 19 anos; 65 a 79; 10 a 14 e 80 anos ou mais.

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, 725 pessoas no Pará foram a óbito por complicações causadas pela Aids em 2022 e, neste ano, até 31 de outubro, foram mais 525 mortes.

Confira a programação no Centur, nesta sexta-feira (1º):

9h - Abertura;

9h às 14h: Ações de cidadania e de saúde;

10h - Lançamento e autógrafo: Livro "Tribos Urbanas em Belém: Drag Queens Rainhas ou Dragões?;

10h - Grupo de dança Parafolclore

11h - Palestra: Moda e Sustentabilidade na COP 30, com a professora e estilista Alcimara Braga, seguido de desfile de moda "Ouro da Amazônia", da estilista Elana;

13h - Música Eletrônica

14h – Show com a cantora Ed Luz

15h – Show com o cantor Olivar Barreto e o músico Renato Torres

16h – Show com a banda Pinup

17h - Música Eletrônica

18h – Show com a cantora Amandha Chrystyna

19h – Show com a cantora Alba Mariah

20h - Show com drag queen.