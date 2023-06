Anvisa aprova o primeiro medicamento injetável contra o HIV no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro medicamento injetável contra o HIV no Brasil. A autorização para uso do medicamento no Brasil foi dada à farmacêutica britânica GSK.

VEJA MAIS

O registro do novo medicamento foi publicado no Diário Oficial da União no dia 5 de junho, mas ainda não há uma data para o início da comercialização no país.

O cabotegravir é uma profilaxia pré-exposição (PrEP), ou seja, possui uma função de prevenção contra eventuais infecções pelo vírus causador da Aids.

A PrEP injetável é considerada a mais recente inovação para prevenção do HIV, já que ainda não há uma vacina disponível contra o vírus.

O medicamento recebeu aprovação do FDA, agência reguladora dos Estados Unidos em 2021. No ano seguinte, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomendou o uso do cabotegravir para prevenção contra o vírus HIV.

Em 2022, a Fundação Oswaldo Cruz e a Unitaid, uma agência global de saúde ligada à OMS, anunciaram um estudo de implantação do remédio no Brasil, para avaliar a viabilidade de implementação no SUS (Sistema Único de Saúde).

Atualmente, a prevenção da infecção pelo HIV no Brasil é feita com a PrEP oral, uma combinação de dois remédios (tenofovir/entricitabina, conhecida como Truvada), disponibilizados gratuitamente pelo SUS.

A PrEP tem como objetivo preparar o corpo para enfrentar um possível contato com o HIV – como uma relação sexual em que há risco de contato com o vírus, por exemplo.