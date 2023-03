Pesquisa brasileira descarta uso de antivirais contra HIV e Hepatite C no combate à Covid-19

Um estudo realizado pelo grupo “Coalizão Covid-19 Brasil” mostrou dados que comprovam a ineficácia de medicamentos antivirais, normalmente utilizados para o tratamento de HIV e Hepatite C, no combate à Covid-19. No projeto, realizado durante a pandemia, pessoas que tiveram a doença utilizaram os remédios atazanavir, sofosbuvir e daclatasvir, porém nenhum dos medicamentos apresentou alterações significativas na inibição do vírus SARS-CoV-2, causador da doença.

A pesquisa foi divulgada no início deste mês na revista The Lancet: Regional Health – Americas. Nele, os cientistas avaliaram os três medicamentos em 255 voluntários infectados pelo vírus SARS-CoV-2 entre o período de fevereiro a agosto de 2021.

O projeto tinha três principais objetivos: comparar a ação dos medicamentos de forma isolada com o uso de placebo na diminuição da carga viral no corpo dos voluntários; avaliar se os três medicamentos, usados de forma combinada, dariam um resultado mais eficiente; testar a melhor opção entre as duas acima em comparação ao placebo nos pacientes.

Logo após a conclusão da primeira fase, os pesquisadores interromperam a pesquisa, visto que ainda no início do estudo os antivirais atazanavir, sofosbuvir e daclatasvir não apresentaram resultados melhores em relação ao placebo, em pacientes hospitalizados com Covid-19.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)