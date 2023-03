Presidente dos EUA aprova lei que pode suspender sigilo de dados sobre origem da Covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou, nesta terça-feira (21), um projeto de lei aprovado pelo Congresso norte-americano, que pretende acabar com o sigilo e divulgar informações sobre as origens da pandemia do SARS-CoV-2, em Wuhan, na China.

A medida pretende investigar as possíveis relações entre o Instituto de Virologia de Wuhan — que estuda o coronavírus — e a propagação da covid-19.

Em um comunicado, a Casa Branca afirmou que “devemos conhecer a origem [da covid-19] para garantir que saberemos prevenir pandemias futuras".

O gabinete do presidente também acrescentou que compartilhará o máximo de informações possíveis após a queda do sigilo. “Compartilho do objetivo do Congresso em divulgar o máximo de informações possíveis sobre a origem da covid19", reforçou Biden.

Apesar da decisão de divulgar as informações, a presidência informou que as informações não causarão “danos à segurança nacional”.

Rejeição

A divulgação dos dados sobre o laboratório chinês de Wuhan pode gerar diversas interpretações sobre a relação entre o Instituto de Virologia de Wuhan e o epicentro da pandemia.

A resolução pode acentuar o desentendimento entre Biden e o presidente chinês Xi Jinping. Pequim já ressaltou que rejeita a possibilidade de vazamento de vírus, durante os trabalhos de pesquisa inerentes ao laboratório de Wuhan, e que possa ter qualquer responsabilidade na origem da pandemia.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)