Furto de material compromete funcionamento da Casa Dia, que atende pacientes com HIV/AIDS

A Casa Dia, espaço da Prefeitura de Belém destinado ao atendimento de pacientes com HIV/AIDS, localizada na avenida Pedro Álvares Cabral, entre Barão do Triunfo e Angustura, no bairro da Sacramenta, foi alvo de arrombamento e furto no final de semana. A informação foi prestada por Naldo Silva, integrante do Fórum de Organizações Não Governamentais AIDS do Estado do Pará, nesta segunda-feira (21). “Esse fato foi constatado na manhã de hoje (21), e essa situação resulta do fato de que há três meses a Casa Dia está sem segurança, não há segurança na guarita da unidade; quem ingressou no prédio furtou objetos das salas da Secretaria e da Gerência no andar superior do prédio”, disse Naldo.

Um Boletim de Ocorrência sobre o fato foi providenciado pela Gerência da Casa Dia, segundo relato de Naldo Dias. Ele informou que foram levados da unidade um aparelho data-show, quatro computadores (dois notebooks e dois modelos de mesa), um frigobar, dois botijões de gás de cozinha e outros itens.

O crime chegou a inviabilizar parcialmente o funcionamento da unidade, no que tange à secretaria e à marcação de exames, sem previsão de retorno, como destacou Naldo Silva. “Uma comissão do Fórum foi pela manhã até a sede da Sesma (Secretaria Municipal de Saúde) e conseguiu falar rapidamente com o secretário Pedro Anaisse, que estava indo para um compromisso e designou outra pessoa para atender. A Sesma ficou, então, de agendar uma reunião com representantes do Fórum para discutir nossas demandas”, declarou Naldo.

Na guarita de segurança da Casa Dia não havia ninguém na tarde desta segunda-feira (21). Segundo dirigentes do Fórum de ONGs AIDS, há cerca de três meses essa situação se repete como “uma tragédia anunciada, porque se não tem segurança no local, vão entrar para levar os objetos”. Há lixo acumulado na área em frente ao prédio onde funciona a unidade, como denunciam Naldo Silva e Gleison Oliveira, também do Fórum de ONGs AIDS.

Outros problemas elencados na Casa Dia foram a ausência de aparelhos de ar-condicionado e a quantidade insuficiente de ventiladores, o que já vem acontecendo há cerca de um ano. Além disso, trata-se de uma área de risco, como várias pessoas que trabalham naquela área ressaltam. O sistema elétrico da unidade está comprometido e, diante dessa situação, o Fórum vem tentando agendar uma reunião com os gestores da Sesma.

Naldo e Gleison: lixo acumulado na frente da unidade que registra problemas variados (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que “está adotando medidas para minimizar os problemas decorrentes do furto ocorrido na Casa Dia”. O órgão municipal informou que foi feito um boletim de ocorrência sobre o caso e uma equipe do Departamento de Serviços da Sesma foi acionada para fazer um levantamento do que foi levado do espaço.

“O serviço está funcionando com as consultas médicas que já estavam agendadas, bem como com a ação da equipe multidisciplinar. No momento, a Casa Dia conta com aproximadamente 12 mil usuários ativos. No espaço são realizados atendimentos às pessoas que vivem com HIV/AIDS, crianças expostas ao HIV e pessoas infectadas por hepatites virais residentes no município de Belém.

Já a Guarda Municipal de Belém informou que tomou conhecimento do fato por meio do Centro de Integração de Operações (Ciop). “Os guardas municipais fizeram diligência no local e nas proximidades. A Guarda informa ainda que vai intensificar o patrulhamento por meio de rondas da base distrital Dasac. A população pode colaborar com o trabalho da corporação denunciando qualquer tipo de delito por meio do número 153.”