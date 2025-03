Detran orienta melhores horários para retorno à Belém depois do Carnaval; veja as dicas

A Operação Carnaval, do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), chega ao 6º dia. Segundo o órgão, agentes de fiscalização já atuaram mais de 50 condutores por dirigirem sob influência de álcool, entre eles, sete foram presos. Com a proximidade do fim do feriado, o Detran orienta sobre o retorno dos condutores à capital do Estado, Belém.

A orientação do órgão é que a população pegue a estrada para retorno à Capital antes das 6h da manhã ou após às 20h. O fluxo na tarde desta terça-feira, 4, é considerado tranquilo na BR-316, sentido Marituba-Belém.

A Operação Carnaval segue até quinta, dia 6. Os agentes de fiscalização montam barreiras com o uso do etilômetros e contam com equipamentos instalados nas rodovias para registrar os veículos que não respeitarem os limites de velocidade ou acusarem alguma irregularidade administrativa ou criminal. A BR-316, principal via de saída e entrada de Belém, conta com agentes distribuídos em diversos pontos.

