Desfiles carnavalescos em Belém entram no terceiro dia de celebração na avenida

Continua, neste domingo (25), a competição pelo título de Campeã do Carnaval de Todas as Cores de Belém 2024, com escolas do 2º e 3º grupos. Nesta noite, desfilarão na avenida os blocos Unidos da Pedreira, Mocidade Unida do Umarizal, Estrela Reluzente, Bloco do Sapo Muiraquitã, Estação Terceira e Mocidade Alegrense da Pedreira, juntamente com as quatro escolas restantes do 3º grupo: Universidade de Samba Nação Rubro Negra, Nova Mangueira, Portela e Mocidade Botafoguense.

"Neste ano, as escolas estão preparadas para competir pelo título. A campeã do 2º Grupo ascende ao Grupo Especial, no próximo ano, enquanto as três últimas escolas classificadas são rebaixadas para o 3º grupo", explica Jamil Mouzinho, diretor da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Descentralização, inovação e disciplina

Neste ano, a Prefeitura de Belém adotou, por meio da Fumbel, uma abordagem territorial descentralizada. Os primeiros desfiles ocorreram nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, durante o período oficial do Carnaval, no período de 10 a 13 de fevereiro, enquanto na sexta-feira, 23, sábado, 24, e domingo, 25, e na próxima semana, dias 1 e 2 de março, as festividades se concentram na cidade.

Jamil Mouzinho destaca a qualidade dos enredos e sambas, mencionando a diversidade e originalidade das propostas. Ele também ressalta a inovação das escolas do grupo de acesso, notando uma abordagem distinta na bateria e no ritmo do samba.

“Isso é um crescimento para o Carnaval de Belém. Essa diversidade temática e o toque diferenciado das baterias, que vão além da exaltação da cultura local, o que é importante, mas que não se restringe a ela. Isso muito nos alegra, pois revela evolução e amadurecimento dos nossos carnavalescos”, comemora o diretor da Fumbel.

Segundo ele, é essencial destacar que a organização deste ano conta com a colaboração direta das escolas, que têm seguido as diretrizes estabelecidas em conjunto com as Ligas Carnavalescas ESA, Lisbel e LIPAC. “Entre as medidas disciplinares, visando manter a organização também no trânsito e, em especial, o cuidado de cada escola com a limpeza da cidade, está a exigência de retirada das alegorias das vias públicas em até 48 horas após os desfiles, sob pena de penalidades financeiras para as agremiações no ano seguinte”, explica Jamil Mouzinho.

Próximos passos

A inovação deste ano também se estende à forma como os votos dos julgadores são apurados. Jamil explica: "este ano, a apuração dos blocos e das escolas do segundo e terceiro grupos acontecerá já na terça-feira (27). Para as escolas do grupo especial, a apuração será 6 de março, após as apresentações".

Antes da passarela, no dia 28 de fevereiro, os representantes das agremiações vão defender os enredos de suas escolas, para os jurados, um momento em que eles têm a oportunidade de expor seu enredo, desde a sua concepção até o que se pretende colocar na avenida. Cada representante tem até 20 minutos para a defesa.