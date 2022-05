Descida do Glória emociona fiéis de Nossa Senhora de Nazaré em Belém

Para marcar os 16 anos de elevação da Basílica de Nazaré a Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém e como parte da Quermesse Mariana, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré é retirada do Glória e colocada em um nicho na frente do altar-mor da Basílica Santuário no começo da noite desta segunda-feira (23). A Descida do Glória ocorre durante a missa das 18 horas presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

Assista ao momento exato da descida do Glória:

A oportunidade de estar bem perto da imagem original da Santa Padroeira da Amazônia emocionou as pessoas na igreja. A Basílica Cantuária está repleta de fiéis.

Veja imagens da descida do Glória:

Descida do Glória Foto: Filipe Bispo / O Liberal

