Dom Alberto Taveira fala sobre quebra de protocolo da Descida do Glória: 'inspiração emocionante'

O Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, emitiu pronunciamento sobre a quebra de protocolo da cerimônia da Descida do Glória, ocorrida neste sábado de Círio. "Inspiração impressionante e positiva, porque pela primeira vez a imagem de Plácido foi atá a porta da Basílica. Mas a emoção que tivemos hoje foi única. Nossa Senhora é chamada Maria do povo e como igreja e diretoria nos querermos que ela esteja perto do povo".

A fala foi feita durante a Missa da Trasladação, na capela do Colégio Gentil Bittencourt, que começou às 18h, com grande participação de devotos à porta do estabelecimento, na avenida Nazaré. Após a missa, a Imagem Peregrina retorna, em carro de Bombeiros, até a Basílica. É uma 'pequena trasladação' que está servindo de referência para fieis com saudades de mais essa romaria, suspensa este ano por causa das restrições da pandemia ao Círio 2021.

A cerimônia da Descida do Glória sofreu mudanças no roteiro tradicional, quando cerca de 400 participantes chegaram a se aproximar da estatueta de Nossa Senhora, em aglomeração. Em um fato histórico, a imagem original, que normalmente desce do Glória e fica apenas no altar da Basílica Santuário, foi levada até as escadarias da igreja, para que o público que estava do lado de fora também pudesse agradecer as graças alcançadas e louvar Maria.