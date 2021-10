'Não se pode afastar Nossa Senhora do povo. Maria é mulher do povo', diz dom Antônio

O bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro disse que não se pode afastar Nossa Senhora do povo: "Maria é mulher do povo", afirmou ele, durante a cerimônia de descida da imagem original do Glória, que ocorreu na manhã deste sábado (9), na Basílica Santuário.

A celebração sofreu mudanças no roteiro tradicional, quando cerca de 400 participantes chegaram a se aproximar da estatueta de Nossa Senhora, gerando tumulto e aglomeração. Em um fato histórico, a imagem, que normalmente fica apenas no altar da Basílica Santuário, foi levada até as escadarias da igreja, para o público que estava do lado de fora também pudesse receber bençãos.

A imagem original foi levada ao público pelo coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, com o apoio de guardas de Nazaré, que comemoraram o fato.