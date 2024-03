VÍDEO: Descendimento da Cruz relembra a descida de Jesus no Calvário

A noite desta Sexta-feira Santa (29) também é marcada pelo Descendimento da Cruz, na Catedral Metropolitana de Belém. A celebração começou às 18h e é conduzida pelo diácono Onildo Botelho, da Paróquia Jesus Ressuscitado. Na ocasião, também é realizado o Sermão do Descendimento, que recorda o momento em que Cristo é retirado da Cruz, no Calvário, e colocado no sepulcro.

Nesse momento, também é realizado o beijo da Cruz. Em seguida, a partir da leitura do dia, os fiéis são levados a refletir sobre o sacrifício de Cristo a fim de salvar a humanidade e em prol do perdão dos pecados. Com a Paixão de Jesus, ainda segundo o Evangelho de João, os cristãos também lembram e contemplam acerca do mistério de Nosso Senhor, com o coração do discípulo Amado, da Mãe, Nossa Senhora.

O momento faz parte da programação da Semana Santa da Arquidiocese de Belém desde 2016.