Descarte de resíduos: veja como funciona o novo ecoponto instalado no canal São Joaquim, em Belém

Móveis, geladeiras, fogões e colchões e resíduos da construção civil, como tijolos e telhas. Esses e outros materiais estão sendo levados, agora, para o Ecoponto instalado pela Ciclus Amazônia, gestora de resíduos sólidos da capital paraense, localizado no canal São Joaquim, na avenida Independência, no bairro Maracangalha.

Inaugurado no início de julho, nos primeiros 10 dias de funcionamento foi entregue pela população um volume de materiais que equivale a 10 caminhões cheios de móveis, geladeiras, fogões e colchões; resíduos da construção civil, como tijolos e telhas, de pequenos volumes; resíduos de madeira; óleo de cozinha; pneus; podas de árvores e outros resíduos verdes; caroços de açaí; e resíduos recicláveis, como plástico, papel, isopor, metais, arames e vidros.

Com a instalação do Ecoponto, esses resíduos deixaram de ser descartados irregularmente nas vias públicas da cidade. A expectativa é que, com a utilização adequada do espaço aliado ao trabalho de educação ambiental desenvolvido pela empresa, serão coletados em média 50 metros cúbicos a cada dois dias, o equivalente a 50 caixas d’água de mil litros.

“Esse espaço é de muita importância para a cidade, pois as pessoas levarão os seus materiais para terem a destinação correta e não os descartar nas ruas. Apenas não receberemos no local o lixo domiciliar, que continua sendo coletado pelos caminhões que passam nos bairros. Por isso, pedimos que cada cidadão coloque os resíduos nos horários e dias corretos, já divulgados companhia”, acrescenta Luiz Gomesm Luiz Gomes, CEO da Ciclus Amazônia.

O Ecoponto conta com 10 contêineres de 5 metros cúbicos para receber materiais. O local ajudará ainda a reduzir a quantidade de pontos de descarte irregular na cidade, auxiliando no aumento dos níveis de reciclagem do município e as atividades diárias de limpeza e de manutenção urbana.

Também está em andamento a definição e a preparação de novos ecopontos que serão instalados em outras áreas da cidade, além do adiantamento da implantação de pontos de entregas voluntárias (os LEVs), que darão suporte à coleta seletiva, contribuindo para que a cidade fique mais limpa e sustentável.

Desde abril deste ano, a Ciclus Amazônia é responsável pela coleta de resíduos na cidade diariamente, nos períodos diurno, vespertino e noturno. O trabalho é realizado por 2.300 colaboradores e mais de 300 maquinários. Adicionalmente, a empresa realiza um trabalho de conscientização e educação ambiental em todos os bairros de Belém para que as pessoas utilizem os locais corretos para descarte de resíduos, evitando o acúmulo de lixo.

