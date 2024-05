Caminhão é flagrado descartando lixo domiciliar e entulho no Barreiro

Um caminhão foi flagrado descartando lixo domiciliar e entulho em via pública no bairro do Barreiro, em Belém. Os vídeos foram compartilhados nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (24). A Ciclus Amazônia, gestora dos resíduos sólidos da cidade, informou que o caminhão flagrado não pertence a sua frota.

Em uma das gravações é possível ver o caminhão de frente, parando numa via com a caçamba inclinada. “Olha só”, diz um homem ao fundo, que também filma lixos domiciliares jogados no chão.

A outra filmagem já mostra o mesmo automóvel no acostamento de uma pista, que é cercada de pneus, se desfazendo do entulho. Algumas pessoas que passam pelo local são obrigadas a transitar pela via, enquanto ao lado deles pedaços de madeira são descartados pelo caminhão.

Em nota, a Ciclus acrescentou que "iniciou o serviço de coleta de lixo em linha com o planejamento definido para toda Belém, incluindo o bairro do Barreiro, onde a coleta é realizada às segundas, quartas e sextas, a partir das 7h". Neste bairro, no canal São Joaquim, a empresa disse que já retirou cerca de 900 toneladas de lixo e entulho, em ações desde o dia 04 de maio. "Além disso, o bairro é alvo constante dos trabalhos de educação ambiental desenvolvidos pela Ciclus Amazônia", contou.

A empresa pediu que as pessoas atentem aos dias e horários de coleta, além de utilizarem os locais corretos para descarte de resíduos, a fim de evitar o acúmulo de lixo nas vias. E reforçou que já recolheu "mais de 60 mil toneladas de resíduos, totalizando 378 mil horas trabalhadas por nossos colaboradores, e mais de 45 mil quilômetros percorridos". Neste período, a Ciclus destacou que os serviços foram desenvolvidos, diariamente, nos períodos diurno, vespertino e noturno, por 2.150 colaboradores com o apoio de mais de 200 maquinários dedicados à coleta de lixo.

A redação integrada de O Liberal também procurou a Prefeitura de Belém e a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para comentarem o caso. A reportagem aguarda retorno.