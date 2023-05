Desabamento: sacadas do Cristo Rei podem ter caído por causa de infiltrações; saiba mais

A Defesa Civil de Belém informou, por meio de nota divulgada nesta segunda-feira, 15, que infiltrações provocaram a corrosão da estrutura de ferro que sustentavam a sacada da cobertura do edifício Cristo Rei, que desabou no último sábado, 13, sugerindo que esta pode ter sido a causa do despencamento das sacadas em efeito cascata.

A conclusão se deu após vistoria técnica feita pela Defesa Civil ainda no dia do incidente. Segundo a nota, a cobertura do edifício Cristo Rei possui uma piscina, que pode ter propiciado a ocorrência de infiltrações, que foram constatadas na estrutura. "As armaduras ficaram expostas à água, acarretando corrosão nas ferragens da sacada da cobertura", detalha a nota.

A Defesa diz que aind avai concluir o laudo técnico, nesta segunda-feira, informando a situação estrutural do imóvel.

VEJA MAIS

Laudo da Polícia Científica com o Corpo de Bombeiros deve ficar pronto em 10 dias. (Divulgação PCPA)

Laudo da Polícia Científica pode ficar pronto em 10 dias

Assim como a Defesa Civil, a Polícia Científica do Pará (PCP), em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), também elabora um laudo técnico sobre o que pode ter causado o desabamento das 13 sacadas do edifício Cristo Rei. A PCP informa que peritos criminais do Núcleo de Engenharia Aplicada (NEA) realizaram vistoria técnica no sábado e no domingo, em cada um dos andares do prédio, incluindo o lado em que não houve desabamento.

"Realizamos a análise, inclusive, da sacada que originou a queda. Iremos analisar com cuidado para chegar a uma conclusão que aponte a causa dessa ocorrência", disse o perito criminal Alberto Sá.

"Fizemos a perícia dos outros apartamentos porque eles também integram a estrutura do prédio. Por isso, a decisão dos Bombeiros de evacuar o edifício foi acertada e, a depender de uma análise mais aprofundada, pode ser que esse tempo de interdição no edifício seja maior", acrescentou o perito Orley Cruz, coordenador do NEA.

Técnicos realizaram análise na cobertura do edifício Cristo Rei. (Divulgação PCPA)

Em relação à emissão do laudo, a equipe de peritos de engenharia informou que o tempo de elaboração segue o trâmite legal de 10 dias, podendo ser prorrogado por tempo de igual período. "Durante esse tempo, iremos analisar todas informações coletadas, junto de nossas imagens capturadas para elaborar um laudo preciso, para além de apontar as causas, possa orientar sobre o que fazer em relação ao caso", declarou Cruz.

A Polícia Civil também encaminhou nota sobre o ocorrido e afirma que instaurou inquérito na delegacia do bairro da Cremação para apurar o que aconteceu no dia do desabamento. A PC aguarda os resultados das perícias para prosseguir com a investigação.