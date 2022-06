Deficiente visual resgata corpo no Rio Tocantins, em Marabá (PA)

Um fato chamou a atenção dos moradores do Município de Marabá, no sudeste do Pará, na segunda-feira (27). À tarde daquele dia, empresário e influenciador digital Evandro Oliveira Lima, conhecido como "Evandro Cegão", deficiente visual, conseguiu localizar o corpo de Cristiano Coelho da Silva, de 47 anos, arrastado pela correnteza do Rio Tocantins. Esse cadáver foi parar embaixo de um restaurante flutuante na Orla de Marabá.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar havia estado no local, mas não conseguiu retirar o corpo do homem das águas. Foi cogitado de se acionar mergulhadores de Belém para o serviço. Porém, isso acabou não acontecendo, graças à iniciativa e disposição de Evandro.

Ele relatou que sentiu a presença do corpo no local por causa da pressão da água. Evandro contou, em live no Instagram, que pegou o corpo pela mão, mas teve dificuldade para retirá-lo de onde estava sob o flutuante. "Não sei quem é, do que morreu. Só fiz a minha parte", declarou. Ele observou que fica satisfeito em ter feito um serviço voluntariamente. “Espero que isso não aconteça novamente, mas se acontecer, estou pronto”, completou.

A experiência de Evandro vem de quando ele mergulhava (sem deficiência visual) em garimpos, ou seja, no final da década de 80 e começo dos 90. “Lá embaixo, eu tenho mais experiência do que quem enxerga, porque lá é só no tato”, explicou. “Eu convivo com as trevas, com a escuridão”, acrescentou.

O homem cujo corpo foi resgatado, Cristiano Silva, havia saído na tarde de domingo (26) para ir até a casa de um colega dele, de prenome Valdir. Essa informação foi dada pelo ex-companheiro de Cristiano, Raimundo Furtado de Souza, de 70 anos. Raimundo acompanhou a remoção do cadáver, encaminhado pela Polícia Científica. (com informações de debatecarajas.com.br)