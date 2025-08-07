Defesa Civil abre curso de voluntários para o Círio 2025 em Belém

A Defesa Civil de Belém iniciou, no começo de agosto, os cursos de formação de voluntários para atuação no Círio de Nazaré 2025. As capacitações seguem até o dia 21 de agosto, com turmas nos turnos da manhã e da tarde, na Aldeia Cabana Amazônica David Miguel. As inscrições continuam abertas para interessados a partir dos 16 anos.

A meta do órgão é capacitar cerca de 500 voluntários ainda neste mês e encerrar o ciclo com aproximadamente 1.800 pessoas treinadas. As aulas têm duração de duas horas e são ministradas por agentes da própria Defesa Civil.

Voluntariado no Círio como forma de fé e solidariedade

Entre os novos participantes estão as irmãs gêmeas Lena Angélica Lobato e Lana Angélica Lobato. Elas decidiram realizar o treinamento como forma de ajudar outras pessoas e pagar promessas feitas à Nossa Senhora de Nazaré.

VEJA MAIS

“Era uma vontade nossa participar do Círio há muito tempo, e agora surgiu essa oportunidade. Fora que é um aprendizado para o nosso dia a dia. Em qualquer momento, a gente pode passar por uma situação de emergência e ajudar a salvar vidas”, disse Lena.

“Já queríamos fazer esse curso há tempos. Agora, com a oportunidade pela Defesa Civil, estamos abraçando a causa”, complementou Lana. Segundo as irmãs, a experiência também simboliza um compromisso espiritual com a padroeira dos paraenses.

Curso aborda primeiros socorros e controle emocional

Durante a formação, os voluntários recebem instruções teóricas e práticas. Entre os conteúdos estão primeiros socorros, técnicas de desengasgo, uso de padiola e simulação de massagem cardíaca. Também são orientados sobre como manter a calma e controlar a ansiedade em ambientes com grandes multidões.

A coordenadora operacional da Defesa Civil, Michele Teixeira, destacou a expectativa para este ano. “A previsão é formar 1.800 voluntários aptos a atuar em eventos de grande porte, como o Círio de Nazaré”, explicou.

Próximo treinamento será em 12 de agosto

O superintendente da Defesa Civil, Vitor Magalhães, explicou que os treinamentos serão contínuos até setembro, com novas turmas mais próximas da data do Círio. “Muita gente deixa para última hora. Por isso, vamos manter as formações abertas até mais perto da festividade”, disse.

Ele informou ainda que, neste ano, os primeiros socorros durante o Círio estarão sob coordenação da Defesa Civil, em parceria com a Cruz Vermelha e outros grupos. “Vamos realizar treinamentos unificados para garantir a integração das equipes e o melhor atendimento aos romeiros”, afirmou.

Principais causas de atendimento no Círio

Segundo os organizadores, os voluntários estarão preparados principalmente para atender casos de:

Mal-estar causado por jejum prolongado

Quadros de hipoglicemia ou hiperglicemia

Pressão alta

Exaustão física provocada pela longa caminhada

As inscrições podem ser feitas online, por meio de links disponíveis nas redes sociais da Prefeitura de Belém. Além do Círio, os voluntários formados devem atuar também na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), prevista para novembro, na capital paraense.