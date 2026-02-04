Defesa Civil emite mensagem de alerta para vendaval e alagamentos em Belém nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (4), às 15h33, moradores de Belém foram surpreendidos por uma mensagem da Defesa Civil Municipal alertando para condições de tempo severo. O aviso, enviado aos celulares, informava a possibilidade de vendaval e alagamentos em diferentes áreas da cidade.

"Defesa Civil: ALERTA SEVERO: Chuvas intensas, risco de vendaval e alagamento. Evite sair e fique em local seguro. Em caso de emergência ligue: 193", detalha a notificação.

Em 20 de setembro do ano passado, iniciou o teste do novo sistema Defesa Civil Alerta, que passou a operar na Região Norte do país. O recurso, como observado nesta quarta, emite um sinal sonoro intenso e uma mensagem na tela de todos os smartphones, visando alertar a população para que se previna em situações de desastres naturais.

Na ocasião, no total, 28 municípios dos sete estados do Norte receberam alertas de demonstração da ferramenta como forma de mostrar o funcionamento do dispositivo na prática, marcando a implementação do Defesa Civil Alerta na região. O Defesa Civil Alerta é ativado em situações de desastres naturais severos e extremos. A princípio o sistema será controlado pela Defesa Civil do Estado do Pará.

O Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito. A abrangência depende da cobertura de telefonia móvel e da compatibilidade dos dispositivos com as redes 4G ou 5G.