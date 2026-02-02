Com a cidade no fundo, prefeito aparece nas redes sociais e explica alagamentos em Belém

Após a cidade registrar diversos pontos de alagamento e moradores enfrentarem prejuízos com casas invadidas pela água, o prefeito Igor Normando apareceu nas redes sociais para comentar os impactos da forte chuva que atingiu Belém na tarde desta segunda-feira (2).

Em vídeo publicado em seu perfil, o gestor afirmou que a capital enfrentou “a maior chuva em cinco meses”, com registro de 63 milímetros em apenas uma hora. Segundo ele, vários pontos da cidade ficaram alagados e equipes da Defesa Civil e da Secretaria responsável pela limpeza urbana estariam atuando para desobstruir bueiros e minimizar os transtornos.

Ainda na publicação, o prefeito disse estar acompanhando os trabalhos “pessoalmente” e destacou ações como a dragagem de canais e o uso de caminhões hidrojato. Ao mesmo tempo, fez um apelo à população, afirmando que encontrou um sofá descartado em via pública e que situações semelhantes ocorrem em diversos bairros da cidade.

“Estamos fazendo dragagem dos canais, mas é fundamental também que a população faça sua parte”, afirmou. O prefeito também mencionou que Belém possui áreas abaixo da linha do mar, o que, segundo ele, contribui para a recorrência dos alagamentos durante períodos de chuva intensa.