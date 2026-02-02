Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

'Ausência de planejamento urbano', diz engenheiro sobre alagamentos em Belém

Especialista aponta que o problema vai além do volume de chuva e exige soluções estruturais e de longo prazo

O Liberal
fonte

'Ausência de planejamento urbano', diz engenheiro sobre alagamentos em Belém. (Cristino Martins/ O Liberal)

As recorrentes cenas de alagamentos em Belém durante períodos de chuva intensa não são causadas apenas pelo volume de água que cai sobre a cidade. Segundo o engenheiro civil Jaisson Cavalcante, o problema é resultado de uma combinação de fatores naturais com falhas históricas de planejamento urbano e de gestão da drenagem.

De acordo com o especialista, Belém possui condições naturais desfavoráveis, por estar praticamente ao nível do rio e sofrer forte influência das marés altas de rios como o Guamá e da Baía do Guajará. Somado a isso, a capital paraense enfrenta chuvas intensas e concentradas, típicas da região amazônica.

“Quando chove forte ao mesmo tempo em que a maré está alta, a água simplesmente não consegue escoar”, explica.

Outro fator determinante é a urbanização desordenada ao longo das décadas. Houve ocupação de áreas de várzea e baixadas, além da realização de aterros irregulares que bloquearam canais naturais de drenagem. O crescimento urbano ocorreu, segundo Jaisson, sem respeitar o sistema natural de escoamento das águas.

O engenheiro também aponta a insuficiência do sistema de drenagem da cidade. Muitos canais são antigos, subdimensionados ou mal executados. Além disso, Belém carece de reservatórios de amortecimento, conhecidos como “piscinões”, que ajudariam a reter a água das chuvas mais fortes.

“Grande parte das obras foi feita sem integração entre drenagem, pavimentação e saneamento, o que acaba transferindo o problema de um ponto para outro”, avalia.

A falta de manutenção preventiva agrava ainda mais o cenário. Canais e bueiros frequentemente estão assoreados e cheios de lixo, com redes de drenagem obstruídas. Segundo o engenheiro, a manutenção quase sempre ocorre de forma reativa, apenas após os alagamentos, e não de maneira contínua e planejada.

Para Jaisson Cavalcante, o problema não é apenas a chuva, mas a ausência de um planejamento urbano integrado. Ele destaca que muitos projetos de drenagem não consideram, de forma conjunta, a influência da maré, o volume real das chuvas e o crescimento urbano. Além disso, a gestão pública fragmentada faz com que cada obra resolva um ponto isolado, mas acabe criando novos problemas em outras áreas da cidade.

Apesar da gravidade da situação, o engenheiro afirma que Belém tem solução, desde que sejam adotadas ações estruturais e permanentes. Entre as medidas necessárias, ele cita investimentos em macrodrenagem, com readequação e ampliação dos canais existentes, construção de reservatórios de retenção e instalação de comportas e estações elevatórias em áreas influenciadas pela maré.

Na microdrenagem, Jaisson defende bueiros e galerias compatíveis com a realidade climática da cidade, padronização técnica nos novos loteamentos e revisão de projetos antigos. Ele também ressalta a importância da infraestrutura verde, como pavimentos permeáveis, parques alagáveis que funcionem como “esponjas urbanas” e a recuperação de áreas de várzea onde for possível.

Outro ponto fundamental, segundo o engenheiro, é um planejamento urbano mais rigoroso, com proibição de ocupações em áreas críticas, regularização fundiária acompanhada de obras reais e atualização do Plano Diretor com foco específico na drenagem urbana.

A manutenção permanente do sistema também é indispensável. Jaisson defende a limpeza periódica dos canais independentemente do período do inverno amazônico, além de ações de educação ambiental para reduzir o descarte irregular de lixo, que obstrui bueiros e contribui diretamente para os alagamentos. O monitoramento contínuo do sistema completa o conjunto de medidas necessárias.

Questionado sobre a viabilidade dessas soluções, o engenheiro é categórico: a solução existe, mas não é simples nem barata. Ele cita exemplos de cidades como Recife e partes de Manaus, que enfrentam desafios semelhantes e conseguiram reduzir drasticamente os alagamentos por meio de planejamento técnico, investimento contínuo e integração entre engenharia e meio ambiente.

“O que não existe é solução rápida e de baixo custo. Belém precisa de um projeto de longo prazo, e não apenas de obras emergenciais com o intuito de resolver problemas momentâneos”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuva em belém

alagamentos em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Dia de Iemanjá: veja como será a homenagem para a 'Rainha das Águas' em Belém

Nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, é comemorado o Dia de Iemanjá. Essa data em homenagem a essa orixá, inclusive, conta com dois dias de celebração: 2 de fevereiro e 8 de dezembro

02.02.26 6h00

trânsito

Condutores da Grande Belém afirmam que fechamento de retornos na BR-316 dificulta o trânsito na via

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

DEFESA DOS ANIMAIS

Manifestação em Belém pede justiça pela morte do cão Orelha

O evento reuniu centenas de apoiadores da causa animal na Praça da República

01.02.26 11h34

ALAGAMENTOS

Chuva alaga vários pontos em Belém na tarde desta segunda-feira (02)

Chuva forte que começou por volta das 15h fez o trânsito ficar lentos em ruas do centro

02.02.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda