'Ausência de planejamento urbano', diz engenheiro sobre alagamentos em Belém

As recorrentes cenas de alagamentos em Belém durante períodos de chuva intensa não são causadas apenas pelo volume de água que cai sobre a cidade. Segundo o engenheiro civil Jaisson Cavalcante, o problema é resultado de uma combinação de fatores naturais com falhas históricas de planejamento urbano e de gestão da drenagem.

De acordo com o especialista, Belém possui condições naturais desfavoráveis, por estar praticamente ao nível do rio e sofrer forte influência das marés altas de rios como o Guamá e da Baía do Guajará. Somado a isso, a capital paraense enfrenta chuvas intensas e concentradas, típicas da região amazônica.

“Quando chove forte ao mesmo tempo em que a maré está alta, a água simplesmente não consegue escoar”, explica.

Outro fator determinante é a urbanização desordenada ao longo das décadas. Houve ocupação de áreas de várzea e baixadas, além da realização de aterros irregulares que bloquearam canais naturais de drenagem. O crescimento urbano ocorreu, segundo Jaisson, sem respeitar o sistema natural de escoamento das águas.

O engenheiro também aponta a insuficiência do sistema de drenagem da cidade. Muitos canais são antigos, subdimensionados ou mal executados. Além disso, Belém carece de reservatórios de amortecimento, conhecidos como “piscinões”, que ajudariam a reter a água das chuvas mais fortes.

“Grande parte das obras foi feita sem integração entre drenagem, pavimentação e saneamento, o que acaba transferindo o problema de um ponto para outro”, avalia.

A falta de manutenção preventiva agrava ainda mais o cenário. Canais e bueiros frequentemente estão assoreados e cheios de lixo, com redes de drenagem obstruídas. Segundo o engenheiro, a manutenção quase sempre ocorre de forma reativa, apenas após os alagamentos, e não de maneira contínua e planejada.

Para Jaisson Cavalcante, o problema não é apenas a chuva, mas a ausência de um planejamento urbano integrado. Ele destaca que muitos projetos de drenagem não consideram, de forma conjunta, a influência da maré, o volume real das chuvas e o crescimento urbano. Além disso, a gestão pública fragmentada faz com que cada obra resolva um ponto isolado, mas acabe criando novos problemas em outras áreas da cidade.

Apesar da gravidade da situação, o engenheiro afirma que Belém tem solução, desde que sejam adotadas ações estruturais e permanentes. Entre as medidas necessárias, ele cita investimentos em macrodrenagem, com readequação e ampliação dos canais existentes, construção de reservatórios de retenção e instalação de comportas e estações elevatórias em áreas influenciadas pela maré.

Na microdrenagem, Jaisson defende bueiros e galerias compatíveis com a realidade climática da cidade, padronização técnica nos novos loteamentos e revisão de projetos antigos. Ele também ressalta a importância da infraestrutura verde, como pavimentos permeáveis, parques alagáveis que funcionem como “esponjas urbanas” e a recuperação de áreas de várzea onde for possível.

Outro ponto fundamental, segundo o engenheiro, é um planejamento urbano mais rigoroso, com proibição de ocupações em áreas críticas, regularização fundiária acompanhada de obras reais e atualização do Plano Diretor com foco específico na drenagem urbana.

A manutenção permanente do sistema também é indispensável. Jaisson defende a limpeza periódica dos canais independentemente do período do inverno amazônico, além de ações de educação ambiental para reduzir o descarte irregular de lixo, que obstrui bueiros e contribui diretamente para os alagamentos. O monitoramento contínuo do sistema completa o conjunto de medidas necessárias.

Questionado sobre a viabilidade dessas soluções, o engenheiro é categórico: a solução existe, mas não é simples nem barata. Ele cita exemplos de cidades como Recife e partes de Manaus, que enfrentam desafios semelhantes e conseguiram reduzir drasticamente os alagamentos por meio de planejamento técnico, investimento contínuo e integração entre engenharia e meio ambiente.

“O que não existe é solução rápida e de baixo custo. Belém precisa de um projeto de longo prazo, e não apenas de obras emergenciais com o intuito de resolver problemas momentâneos”, conclui.