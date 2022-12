Decoração de final de ano: Corpo de Bombeiros dá orientações para evitar acidentes e incêndios

Nesta época do ano, residências, condomínios, prédios comerciais, escolas e até hospitais ficam iluminados com luzes e outros objetos que exigem a ligação com a energia. Mas é preciso adotar alguns cuidados para evitar que a decoração cause um acidente ou mesmo resulte em um incêndio.

O major Moura, subdiretor de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros do Pará, disse que a maioria das decorações não é feita de material incombustível - que não pega fogo - ou de difícil propagação.

A maioria das decorações, portanto, está propícia a inflamar rapidamente, desde que haja uma centelha - a não ser que aquela decoração seja de material resistente ao fogo ou que se passe algum tipo de tinta intumescente, que é uma tinta que vai retardar a ignição daquela decoração, e que também pode ser aplicada em palha e madeira.

Em geral, os problemas ocorrem mais em pontos comerciais. É que, durante o horário comercial, sempre tem alguém no estabelecimento. Depois, porém, ninguém mais fica na empresa. E, aí, alguém pode esquecer um ventilador ligado e ter um curto-circuito, ou haver alguma falha na central de ar, ou no computador.

Também é muito comum, nesses pontos comerciais, ter vários equipamentos eletroeletrônicos ligados em uma mesma tomada, o famoso Benjamin (adaptadores de tomadas), que acaba sobrecarregando. “Aí tem uma centelha que pega na decoração e, como não tem ninguém ali para dar a primeira resposta, o incêndio vai se propagar. Geralmente ocorre no período noturno”, explicou.

Já em residências, não. É que sempre tem alguém em casa. E qualquer problema pode ser sanado, de imediato, jogando água. Também há extintores que podem ser usados.

LEIA TAMBÉM:

Decoração não deve ser feita perto de tomada ou ventilador

O major Moura também comentou sobre o que geralmente causa incêndio durante a instalação da decoração. Na maioria das vezes é a não observância de onde está sendo feita a instalação. “Às vezes, vai fazer uma decoração e, próximo, tem uma tomada, uma extensão, um ventilador que não está em bom funcionamento", disse.

"Como aquela decoração, na maioria das vezes, não é feita de material incombustível, qualquer centelha ou curto- circuito vai passar para a decoração e ela vai se expandir rapidamente. O fogo vai se generalizar muito rápido por ser um material de rápida combustão, de rápida propagação das chamas”, afirmou.

Ou seja, essa decoração tem que ficar distante de fiação elétrica ou de qualquer equipamento que possa ter uma falha e ocasionar uma centelha. Também é importante sempre fazer uma revisão de toda a fiação elétrica antes de colocar a decoração. Geralmente, explicou o major Moura, as pessoas colocam a decoração na fachada da casa, onde geralmente passa uma fiação elétrica.

Cheiro de queimado é sinal de que tem algo errado

O primeiro sinal de que tem algo errado é quando há algum ponto de fumaça, que causa o conhecido cheiro de queimado. A primeira orientação sempre é desligar a chave geral. Assim, corta-se a condução de energia.

“Se verificar que está em estágio avançado, com chamas, onde não consegue mais se aproximar ou tem muita fumaça, abra todas as janelas, se houver possibilidade, para a fumaça sair, e se retire de imediato do local e acione o Corpo de Bombeiros”, disse.

Nesses casos, a pessoa não deve tentar tomar alguma atitude porque pode ser uma vítima desse potencial incêndio - ou pelas chamas ou pela intoxicação da fumaça.

O major Moura orienta que, ao se fazer essas decorações, não se coloque a fiação elétrica perto de tapete, de lixeira com papel ou perto de qualquer material inflamável, o que pode ocasionar um incêndio.

Se for colocar a decoração, e não for ficar na residência naquele momento, deve-se desligar a chave geral. Também não se deve deixar ventilador e ar-condicionado ligados, pois são dois dos principais fatores que ocasionam incêndio.

Nessa época do ano também é comum colocar velas em cima das mesas. Só que, sempre que for sair de casa, deve-se apagar as velas para, assim, se evitar acidentes.

Consumidor deve estar atento à qualidade dos produtos

Já de acordo com Alex Fernandes, executivo de Segurança da Equatorial Pará, o consumidor deve estar atento em relação à qualidade dos produtos, o estado de conservação dos enfeites e se houve ou não o reaproveitamento de um ano para o outro.

“É importante observar se eles estão rompidos, pois, se forem de baixa qualidade, há a possibilidade de um superaquecimento e acidentes. Outro item que não pode passar batido é verificar se a loja vende produtos homologados e com selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”, explicou.

Para garantir o sucesso e segurança da decoração natalina, o consumidor deve ficar de olho nas embalagens dos pisca-piscas, que devem conter informações técnicas como: instruções de uso, potência, tensão de alimentação. As lâmpadas de led são consideradas mais seguras e econômicas.

“O ideal é evitar a proximidade entre as luzinhas e os enfeites feitos de papel, algodão, cartolina e folhas secas. As luzes não devem estar próximas de enfeites produzidos com papel, cartolina, algodão, lã e palhas secas. Pois podem causar aquecimento e até incêndios”, orientou Alex.

Mais dicas de segurança:

- As ligações desses enfeites devem ficar longe do alcance de crianças e de ornamentações como cortinas, tapetes ou móveis de MDF;

- Artigos decorativos não devem ser instalados próximos aos postes ou fios da rede elétrica;

- Em ambientes externos deve-se atentar para cercas, grades ou qualquer parte metálica;

- Na hora da reutilização dos enfeites é importante conferir a integridade do condutor de energia (fio);

- Emendas e conexões malfeitas devem ser evitadas ao máximo, pois os fios não devem ter seu isolamento (capa protetora) rompido ou conexões e emendas com folga;

- Não deixe os fios no chão, onde há circulação de pessoas, veículos e animais.

Fonte: Equatorial Pará