Decoração natalina requer cuidados para evitar acidentes

No ano passado, o Pará liderou o índice de acidentes com mortes por choques elétricos na região norte do país, com 27 vítimas no total. É o que apontam os dados do anuário estatístico de acidentes de origem elétrica da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). No ranking nacional, o Estado ocupa o 10º lugar.

Ainda de acordo com o anuário da Abracopel, 90% dos acidentes com morte ocorreram em ambientes residenciais e uma estimativa feita pela Equatorial aponta a maioria dos casos se dá por falta de conhecimento, distração ou até descasos na hora do manuseio dos enfeites.

Por isso é importante que, nesta época do ano, quando há a tradicional procura por decorações natalinas para ornamentar condomínios, residências, imóveis comerciais, escolas e até hospitais, sejam adotados os cuidados necessários. E a Equatorial Energia Pará faz um alerta no que se refere à segurança na hora de escolher e instalar equipamentos que podem causar acidentes graves e até fatais.

O executivo de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, diz que a primeira atitude para evitar ocorrências desse tipo é chamar um profissional habilitado para fazer a revisão das instalações elétricas internas: “Não é raro de se ver situações de sobrecarga de energia em residências e prédios comerciais. Para solucionar o problema, é importante a presença de um técnico habilitado na hora de realizar as decorações. O dever do profissional é fazer uma revisão das instalações internas do imóvel a fim de evitar a utilização de ‘benjamins’ que interligam vários equipamentos, o que pode eliminar os perigos de acidentes e curtos-circuitos”, afirmou.

Alex também ressaltou a importância de utilizar produtos certificados nas ornamentações para garantir a segurança de todos. “Enfeites e artigos como cordões luminosos, mangueiras, pisca-piscas e os demais objetos decorativos devem ser de procedência e qualidade certificadas pelo selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para garantir a segurança de todos os brincantes. Em um ano de tantas tragédias, é importante ficarmos atentos às orientações para que possamos confraternizar com mais segurança”, explicou.

Outros cuidados são essenciais:

- As ligações desses enfeites devem ficar longe do alcance de crianças e de ornamentações como cortinas, tapetes ou móveis de MDF.

- Artigos decorativos não devem ser instalados próximos aos postes ou fios da rede elétrica.

- Em ambientes externos deve-se atentar para cercas, grades ou qualquer parte metálica.

- Na hora da reutilização dos enfeites é importante conferir a integridade do condutor de energia (fio).

- Emendas e conexões malfeitas devem ser evitadas ao máximo, pois os fios não devem ter seu isolamento (capa protetora) rompido ou conexões e emendas com folga.

- Não deixe os fios no chão, onde há circulação de pessoas, veículos e animais.

Fonte: Equatorial Pará