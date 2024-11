Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, realiza palestra em Belém nesta quinta-feira (28)

O nutricionista e empresário Daniel Cady, conhecido também por ser marido da cantora Ivete Sangalo, desembarca em Belém nesta semana para participar de uma palestra sobre educação infantil e sustentabilidade. O evento, que ocorre na próxima quinta-feira (28), no Theatro da Paz, faz parte do lançamento da primeira escola baseada no conceito “Green School” - que busca integrar os conteúdos acadêmicos tradicionais com a aprendizagem ambiental e experiencial, baseada em práticas sustentáveis - na capital paraense.

De acordo com Thaís Torres, psicóloga, educadora e diretora da Estima International School, a proposta da nova escola é ser um espaço de transformação e desenvolvimento integral para as crianças, oferecendo educação infantil bilíngue, com certificação internacional. “Nós acreditamos que o aprendizado ultrapassa as paredes da sala de aula. Aqui, a natureza é nossa principal aliada para despertar a curiosidade e a criatividade das crianças, em um ambiente que valoriza o brincar e a descoberta”, disse.

Daniel Cady criou uma escola com a mesma proposta em Salvador, pensado especialmente em suas filhas gêmeas, fruto de seu relacionamento com a cantora baiana.

Ainda segundo Thaís, a missão da nova escola é criar cidadãos globais conscientes, conectados com a natureza e preparados para o mundo. “Nossas atividades pedagógicas são baseadas em práticas sustentáveis como aulas ao ar livre, plantação, musicalização, teatro e ateliês criativos, promovendo uma formação que respeita os ritmos e talentos individuais das crianças, em um ambiente projetado para estimular a criatividade, a investigação e a convivência em harmonia com o meio ambiente”, destacou a diretora.

