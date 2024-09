Rock In Rio já realizou um palco flutuante na Amazônia; relembre

No último final de semana, a organização do Rock In Rio anunciou o show 'Amazônia Para Sempre', que ocorrerá em setembro de 2025, em Belém, em um palco flutuante no rio Guamá. Não é a primeira vez que o festival realiza um palco flutuante na Amazônia.

Em 2016, um palco flutuante no Rio Negro, em Manaus, foi o cenário de um encontro musical entre a cantora Ivete Sangalo e o tenor Plácido Domingo, que juntos embalaram o Amazônia Live, projeto socioambiental do Rock in Rio, em parceria com diversas instituições, cujo objetivo foi a recuperação da floresta.

Em Belém, no show 'Amazônia Para Sempre', a apresentação acontecerá em um palco flutuante no formato de uma vitória-régia, com cenografia e iluminação projetadas para criar um encontro mágico entre a música e a natureza.

