Curso de Teologia da Facbel é reconhecido com nota máxima pelo MEC

Desde 2016 a Faculdade Católica de Belém (FacBel) está credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC) com nota quatro. No último recadastramento, o curso de Teologia foi reconhecido enquanto graduação e alcançou a nota cinco, que é a nota máxima que um curso de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pode obter. Nesta sexta-feira (18), a FacBel promoveu um momento solene junto a comunidade acadêmica para celebrar a conquista.

O cônego Vladian Silva Alves, diretor-geral da FacBel relembrou os 60 anos da instituição eclesiástica, antes de se tornar faculdade. Conta que o diferencial hoje é que não formam somente seminaristas, mas que as portas se abriram para os acadêmicos que desejam aprofundar os conhecimentos nos cursos de Teologia e também de Filosofia.

"A instituição eclesiástica tem mais de 60 anos de existência, mas desde 2016 foi autorizada pelo MEC para funcionar como IES, então, temos 7 anos. O projeto pedagógico do curso foi credenciado e autorizado com a média 4. A visita de recredenciamento e o reconhecimento do curso de teologia foram marcados para 2020, mas com a pandemia, só pode acontecer agora. Se deve a avaliação positiva dos critérios de análise, dentro do eixo da organização didático-pedagógica, infraestruturas, etc viram que a nossa instituição atende às exigências", pontuou.

Cônego Vladian Silva Alves falando aos discentes dos cursos de Teologia e Filosofia da Faculdade Católica de Belém. (Ivan Duarte / O Liberal)

Atualmente a instituição tem 280 discentes. Para se graduar em Teologia é necessário cursar 4 anos e no final do curso apresentar a monografia, pondera o Cônego. Para ele, a qualidade do ensino sempre esteve presente, mas devido às necessidades demandadas pela sociedade o curso foi criado e novos cursos já começam a ser pensados. "A qualidade do ensino sempre existiu, mas penso que se mudou quando percebemos que precisávamos dar passos em relação ao acadêmico, e não só um instituto eclesiástico. Antes eram formados só seminaristas, hoje não, é uma faculdade que se abre para qualquer pessoa que queira aprofundar filosofia e teologia", observou.

"No projeto de desenvolvimento institucional da faculdade, pretendemos ampliar para outros cursos. Após essa visita, vamos preparar o projeto PPC que é do curso e chamaremos o MEC para avaliar. Nosso objetivo é incluir os cursos: Direito, Serviço Social, Psicologia e Pedagogia", finalizou.

Serviço - para se inscrever

O vestibular é ofertado no final de 2022 com ingresso em 2023

Cursos: Teologia e Filosofia

Site: facbel.edu.br