Cruz Vermelha inscreve para voluntários do Círio até dia 22 de setembro; veja como se candidatar

O projeto Círio da Cruz Vermelha Brasileira-Pará está com inscrições abertas até o dia 22 de setembro para voluntários que desejam atuar nas procissões deste ano em Belém. Os interessados devem acessar o site www.e-inscricao.com/cvbpa/projetocirio2024, e efetuar a inscrição, que está no valor de R$ 30.

No momento do cadastro, o candidato a voluntário deve escolher a função em que deseja trabalhar, tendo socorrista, lancheiro ou registro como opções. Também é necessário escolher um posto de atendimento na Trasladação e/ou Círio, assim como o dia e o horário para participar dos treinamentos.

As aulas ocorrem no ETAAM da Mundurucus, no bairro do Guamá, aos sábados e domingos no período da manhã ou da tarde. Há opções de treinamento no turno da manhã, das 08h às 12h, ou à tarde, das 14h às 18h.

Os treinamentos são agendados com antecedência para garantir a participação de todos os voluntários, com quatro horas de duração, sendo obrigatórios para a retirada do colete de identificação dos voluntários.

De acordo com a organização, a expectativa é de 6 mil voluntários durante todas as procissões do Círio 2024.