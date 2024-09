Círio 2024: gratuidades para as arquibancadas podem ser solicitadas a partir desta terça-feira (17)

O público que tem direito à gratuidade nas arquibancadas do Círio de Nazaré 2024, como idosos e pessoas com deficiência (PCDs), poderá solicitar a isenção nesta terça-feira (17), a partir das 7h, exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. As solicitações estarão disponíveis até o esgotamento dos 1.000 ingressos gratuitos, sendo 400 para o Círio e 600 para a Trasladação. O diretor de arraial e arrecadação, Rodolfo Kalume, orienta que o público interessado fique atento, pois os ingressos costumam acabar nas primeiras horas após serem disponibilizados.

Já a entrega será realizada somente no dia 25 de setembro, na Casa de Plácido, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário, mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no horário de 8h às 15h. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.

"Caso o idoso não possa comparecer ao local, a pessoa designada precisa ter uma procuração para o resgate", informa Rodolfo Kalume.

Serviço:

Solicitação de gratuidade: a partir de 17 de setembro

Site: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 25 de setembro (presencial)

Local: Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica

Hora: 7h às 15h