Cratera no centro comercial de Belém causa transtorno para motoristas e pedestres

Uma cratera na travessa Padre Eutíquio, esquina com 3 de maio, em pleno centro comercial de Belém, vem causando transtornos tanto para motoristas como pedestres. Uma equipe de reportagem esteve no local, nesta quinta-feira (2) e flagrou motoristas dando ré em decorrência de serem impossibilitados de trafegar com o veículo em decorrência do tamanho do buraco na via.

Além da cratera estar expandindo, ela também vem acumulando lixo. Lizandra Gama, vendedora de loja de confecções, informa que o buraco começou há três ou quatro meses. Ela disse que quando ele ainda era pequeno várias pessoas, entre idosos, chegaram a cair, pois as pessoas não viam e acabavam tropeçando.

O buraco foi se expandindo em decorrência do grande fluxo na área comercial, pois os veículos passavam e faziam com que ele aumentasse cada vez mais. "É possível ver que tem um vazamento de água e isso complica ainda mais. Nós mesmos, que trabalhamos na área, fazíamos a sinalização, mas muitos carros já caíram nele e a população precisou ajudar a retirar", informa Lizandra.

Durante a presença da equipe de reportagem no local, foi registrado imagens do momento de transtorno, pois vários motoristas precisaram dar a ré na via para evitar atolar na cratera. A população do local pede providência com urgência. A reportagem solicitou nota à prefeitura de Belém para saber sobre as providências que serão realizadas e aguarda resposta.