Cabeleireira Silvana Ferreira reclama de buraco enorme na avenida João Paulo II

Uma cratera na avenida João Paulo II, que cruza com a passagem Matilde, no bairro Curió-Utinga, em Belém, vem gerando transtornos para a comunidade no local. O enorme buraco já foi motivo de acidentes de trânsito e é uma preocupação constante para os moradores, que temem acidentes mais graves causados pelo obstáculo na via. A cabeleireira Silvana Ferreira, de 48 anos, moradora da passagem há mais de 20 anos, conta que já houve uma tentativa de solução do problema pelas autoridades competentes, mas que ela não durou nem mesmo um dia.

"Esse buraco já está aí há bastante tempo. De tanto reclamarem, botaram uma tampa de bueiro mal feita, não deixaram secar e no outro dia já estava quebrada ao redor. Ontem, com a chuva, terminou de escangalhar tudo", diz Silvana.

Buraco na avenida João Paulo II (Foto: Mariana Azevedo | O Liberal)

Ela relata que o buraco só aumenta com o passar do tempo, por conta da passagem de veículos pesados no local, como caminhões, ônibus e carretas. Ainda, que esses veículos precisam desviar do obstáculo, o que gera ainda mais risco de acidentes para a população. Diante disso, os moradores tiveram a iniciativa de sinalizar o buraco com uma placa.

"Já tiveram vários acidentes, inclusive de motos. Também é porque o pessoal anda em alta velocidade e não presta atenção no buraco. Pode acontecer até mesmo morte com esse buraco aí. Principalmente, quando chove e alaga, fazendo com que os motoristas não vejam ele", conclui.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber quais medidas serão tomadas, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

