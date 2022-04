Covid-19 em Belém: "Podemos começar a pensar no futuro", diz novo diretor da Sesma

O professor doutor Adriano Furtado é o novo diretor do Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). É o substituto de Cláudio Salgado, que pediu o desligamento da secretaria na terça-feira (5). O setor é responsável pelas campanhas de vacinação da Prefeitura de Belém, como gripe, covid-19 e sarampo. Outros trabalhos incluem o controle de endemias, como a dengue e a malária, e a saúde e bem-estar animal, que é responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Adriano é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará (UFPA); é mestre em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Celular; e doutor em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, com Ênfase em Helmintologia. Atualmente, é professor associado do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA e diretor de Programas Estratégicos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da mesma instituição.

“É uma forma de reconhecimento pelo trabalho e anos de estudo e preparo. Quero poder ajudar na continuidade dos serviços e poder também contribuir para avanços que devemos implementar nessa área. A partir das ações que foram definidas pela diretoria, hoje podemos começar a pensar no futuro. E espero poder dar minha contribuição neste projeto”, declarou Adriano

O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, destacou o perfil técnico e científico do novo diretor e a continuidade do trabalho no Departamento de Vigilância à Saúde. E destacou o trabalho prestado por Cláudio Salgado no combate à pandemia da covid-19 na capital paraense. Salgado foi quem solicitou a exoneração da Sesma, como pedido pessoal.