Evandro Chagas recruta voluntários para pesquisa com vacinas contra a Covid-19

O Instituto Evandro Chagas está recrutando voluntários para uma pesquisa com as vacinas contra a Covid-19, já em uso no Brasil. O IEC quer investigar a eficácia de doses de reforço totais ou fracionadas dos imunizantes disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações.

Podem participar do estudo, pessoas que receberam doses da Coronavac/Butantan, mas que ainda não receberam reforço; é preciso também ter acima de 18 anos: e disponibilidade para acompanhamento pela equipe médica do Instituto, por seis meses, pois haverá visitas presenciais e contatos telefônicos.

À frente da iniciativa está o Núcleo de Pesquisas Clínicas da instituição, que tem a parceria da Universidade de Oxford do Reino Unido. O IEC informa que o ensaio clínico de fase 4 pretende avaliar a segurança, a imunogenicidade e a reatogenicidade de uma terceira dose, total ou fracionada, de vacina heteróloga (Pfizer/Wyeth ou AstraZeneca/Fiocruz) contra a Covid-19, em adultos previamente vacinados com duas doses da vacina Sinovac/Butantan, mas sem ainda a dose de reforço.

Conforme o Evandro Chagas, o estudo da imunogenicidade visa a medir a capacidade que a vacina tem de induzir uma resposta imunológica detectável nos indivíduos, ou seja, a capacidade de indução da produção de anticorpos contra as doenças que ela pretende prevenir. A reatogenicidade vacinal estuda o conjunto das reações à vacina locais ou sistêmicos na pessoa vacinada.

A médica, Cleonice Aguiar Justino, coordenadora da pesquisa, observa que o desenvolvimento de vacinas e as estratégias de vacinação em massa revelaram-se essencial no controle da disseminação da doença.

A doutora pondera,no entanto, "que o surgimento de novas variantes genéticas do SARS-CoV-2 e as dificuldades na imunização coletiva aliados ao acesso não uniforme às vacinas entre países e continentes, especialmente, naqueles em desenvolvimento, têm representado um desafio adicional ao alcance da imunidade global contra COVID-19”, disse a pesquisadora do IEC.

Serviço

PESQUISA DO IEC - PRÉ-CADASTRO DISPONÍVEL

LOCAL: Instituto Evandro Chagas, na avenida Almirante Barroso esquina com a travessa Curuzu, nº 492, no bairro Marco, em Belém.

E-MAIL: npcvoluntarios@iec.gov.br e npc@iec.gov.br

TELEFONE: (91) 3214.2045.