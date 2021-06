Covid-19: Ananindeua segue com a primeira dose da vacina suspensa

Por conta da falta de doses, Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), segue com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 suspensa nesta quinta (01). No entanto, o município vai seguir aplicando, desta quinta até sexta (02), a segunda dose da Astrazeneca em adultos de 53 a 58 com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. Das 8h às 13h.

Pontos de vacinação: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; Igreja Universal, em Águas Lindas; UBS Jaderlândia; e na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2. Documentação: RG, CPF e o cartão de vacinação.

"A Prefeitura de Ananindeua alerta que a continuidade da vacinação depende da disponibilidade de doses, e que a relação completa com os pontos de aplicação da segunda e última dose do imunizante está publicada em suas redes sociais oficiais", destacou, em nota.

Segunda dose da Astrazeneca em Ananindeua

Público-alvo: 53 a 58 com comorbidades / 59 anos sem comorbidades

Data: 1° e 02 de julho

Horário: das 08h às 13h

Locais: Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6; Igreja Universal - Águas Lindas; UBS Jaderlândia; e Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

No final da manhã desta quarta, o Pará recebeu mais uma remessa de vacinas contra covid-19. São 94 mil doses da Oxford/AstraZeneca, imunizante fabricado pela FioCruz. Essa é a 37ª remessa recebida pelo Estado. De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, os imunizantes dessa remessa são destinados à primeira dose