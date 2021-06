Sesma segue sem previsão de novo calendário de vacinação

Até o início da tarde desta quarta-feira (30), o município de Belém segue sem previsão da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para a atualização de calendário de retomada da vacinação contra a covid-19 na capital, apesar do anúncio do governo, nesta quarta (30), de que 129.100 novas doses chegarão ao Estado. Nesta terça (29), a Sesma suspendeu, provisoriamente, a aplicação da primeira e segunda dose contra a covid-19. A saúde municipal disse que aguardava a chegada de novas doses para continuar a campanha de vacinação.

"Não houve divulgação da vacinação hoje. A Sesma informa que nesta quarta, 30, não haverá pontos abertos em Belém para a vacinação da população contra a Covid-19. A Sesma aguarda a chegada de novas doses de imunizantes para continuar avançando na vacinação da população da capital", reireou, mais uma vez, na manhã desta quarta (30), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em suas redes sociais.

Não houve divulgação da vacinação hoje. A Sesma informa que nesta quarta, 30, não haverá pontos abertos em Belém para a vacinação da população contra a Covid-19. A Sesma aguarda a chegada de novas doses de imunizantes para continuar avançando na vacinação da população da capital. — Edmilson Rodrigues (@EdmilsonPSOL) June 30, 2021

Nesta quarta, o govenador Helder Barbalho (MDB) anunciou que o Pará vai receber mais 129.100 doses de vacinas contra covid-19. Segundo o governador, os imunizantes chegam entre a tarde desta quarta-feira (30) a madrugada desta quinta-feira (1º de julho). As doses são de AstraZeneca e Pfizer. Helder disse que a meta é atingir a população com 35 anos ou mais. A primeira parte, com 94 mil doses, já está em Belém.

#BoraVacinar💉☺️ Já estão no Pará, as 94.000 doses de vacina. Estamos avançando no calendário de vacinação e vamos chegar na idade de 35 anos para mais. Fique atento ao calendário de vacinação da sua cidade! pic.twitter.com/DWSGJmY96U — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 30, 2021

A suspensão em Belém da aplicação da primeira e segunda dose contra a covid-19 foi confirmada em nota publicada na noite desta terça (29) pela a Secretaria Municipal de Saúde. Na nota, a Sesma informou que, nesta quarta-feira (30), "não haverá pontos abertos em Belém para a vacinação da população contra a Covid-19", e que aguardaria a chegada de novas doses de imunizantes "para continuar avançando na vacinação da população da capital".