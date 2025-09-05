Corveta 'Solimões' abre visitação gratuita em Belém neste final de semana; veja como participar

O público poderá visitar gratuitamente o Espaço Memória Corveta Solimões neste sábado (6) e domingo (7), das 9h às 16h, na Escadinha da Estação das Docas, em Belém. A programação faz parte das comemorações do Dia da Independência do Brasil. Durante a visitação, os participantes terão acesso a compartimentos internos do navio e poderão conhecer de perto as peculiaridades de uma embarcação de guerra, além de entender as adaptações necessárias à vida no mar.

VEJA MAIS

Primeira abertura ao público em seis anos

Esta será a primeira vez que o espaço estará aberto ao público desde o início da manutenção da corveta, que ocorre há seis anos. Atualmente, o navio está atracado na Base Naval de Val de Cães e aguarda a revitalização do cais flutuante.

Com a revitalização concluída, o objetivo é que o Espaço Memória passe a integrar o complexo turístico Feliz Lusitânia, no centro histórico de Belém, ampliando as opções de visitação e de preservação da história naval no Pará.