Corveta 'Solimões' abre visitação gratuita em Belém neste final de semana; veja como participar
Espaço Memória poderá ser visitado nos dias 6 e 7, na Estação das Docas, em homenagem à Independência do Brasil
O público poderá visitar gratuitamente o Espaço Memória Corveta Solimões neste sábado (6) e domingo (7), das 9h às 16h, na Escadinha da Estação das Docas, em Belém. A programação faz parte das comemorações do Dia da Independência do Brasil. Durante a visitação, os participantes terão acesso a compartimentos internos do navio e poderão conhecer de perto as peculiaridades de uma embarcação de guerra, além de entender as adaptações necessárias à vida no mar.
VEJA MAIS
Primeira abertura ao público em seis anos
Esta será a primeira vez que o espaço estará aberto ao público desde o início da manutenção da corveta, que ocorre há seis anos. Atualmente, o navio está atracado na Base Naval de Val de Cães e aguarda a revitalização do cais flutuante.
Com a revitalização concluída, o objetivo é que o Espaço Memória passe a integrar o complexo turístico Feliz Lusitânia, no centro histórico de Belém, ampliando as opções de visitação e de preservação da história naval no Pará.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA