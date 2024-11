Cortejo e homenagens marcam a despedida a Dom Azcona nesta quinta-feira, em Belém

Após a emocionante despedida na capital paraense, o corpo do Bispo Emérito da Prelazia do Marajó, Dom José Luiz Azcona Hermoso, seguiu em traslado na manhã desta quinta-feira (21) para o Aeroporto de Belém com destino ao município de Soure, no Marajó, onde ele será sepultado. Com uma forte salva de palmas dos fiéis presentes, por volta das 10h, o cortejo saiu da Paróquia São José de Queluz, no bairro de Canudos, onde foi realizado o velório e uma missa de corpo presente.

​Antes da saída, diversas foram as homenagens na igreja em um momento marcado por muita emoção. Em meio a cânticos e orações, a comunidade pôde dar o último adeus ao defensor das crianças e do povo do Marajó. Antes da partida, a multidão se uniu em um grito de "Viva, Dom Azcona!". O voo - em um avião cedido pelo Governo do Estado - partirá após às 10h30 com destino à cidade marajoara.

Em Soure, a programação do funeral do Bispo Emérito segue nesta quinta-feira (21) com missa na Catedral Nossa Senhora da Consolação (Igreja Matriz) às 17h e 20h. E, na sexta-feira (22), às 7h. Ainda no mesmo dia, haverá a celebração das Exéquias e sepultamento na Catedral da Prelazia do Marajó. A missa será presidida às 17h pelo atual Bispo da Prelazia do Marajó, Dom José Ionilton, que será seguida pelo enterro de Dom Azcona na Catedral.