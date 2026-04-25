Corrida do Círio 2026 abre inscrições integrando as comemorações pelos 50 anos da TV Liberal

As inscrições para a Corrida do Círio 2026, que chega à sua 41ª edição consolidada como a maior e mais tradicional corrida de rua da Amazônia, vão começar na próxima segunda-feira (27). Neste ano, o lançamento oficial vai ocorrer dentro do programa Globo Esporte Pará, no dia 27 de abril, integrando as comemorações pelos 50 anos da TV Liberal. A Corrida do Círio 2026 já tem datas definidas: no dia 17 de outubro (sábado) acontece o percurso de 5 km, e no dia 18 de outubro (domingo), será realizado o percurso de 10 km. Assim como nas últimas edições, a largada e a chegada das provas acontecerão no Portal da Amazônia, um dos principais cartões-postais de Belém, que se consolidou como palco da corrida e ponto de encontro dos atletas e do público.

Com milhares de participantes esperados, o evento contará com provas de 5 quilômetros e 10 quilômetros, reunindo atletas profissionais, corredores amadores e apaixonados pelo esporte, além do tradicional desafio 5K + 10K, em que os atletas correm nos dois dias de prova.

Mais do que uma competição, a Corrida do Círio se tornou um símbolo de superação, saúde, fé e conexão entre gerações, movimentando Belém e transformando as ruas da cidade em um grande encontro esportivo. “Nosso objetivo para 2026 é entregar uma Corrida do Círio ainda mais memorável. Estamos preparando ativações, experiências e uma jornada completa para os atletas e para quem acompanha o evento, reforçando o vínculo afetivo que essa corrida construiu ao longo de mais de quatro décadas”, disse Nathalia Freitas, Supervisora de Ativação e Marca da TV Liberal.

Novidades da edição 2026

Entre as principais novidades deste ano estão as novas idades mínimas para participação nas provas, além da manutenção de categorias que valorizam inclusão, diversidade e competitividade. Para a prova de 5K, a idade mínima passa a ser de 16 anos completos até 31 de dezembro de 2026. Já para a prova de 10K, incluindo categorias especiais, categoria fantasia, pelotão de elite e desafio 5K + 10K, a idade mínima será de 18 anos completos até 31 de dezembro de 2026.

Outra grande novidade desta edição é a apresentação da nova identidade visual da Corrida do Círio, criada pelo assistente de arte Felipe Kinoshita, que moderniza a marca sem perder a conexão com a trajetória histórica do evento. Segundo Felipe, o novo logotipo traz um arco invertido, elemento que resgata referências do primeiro símbolo da corrida e, ao mesmo tempo, carrega o significado da faixa de chegada e do percurso.

O mascote recebeu melhor equilíbrio entre símbolo e lettering, enquanto a remoção das bordas e da base trouxe um aspecto mais leve e contemporâneo à marca. A nova tipografia segue a mesma família visual da marca TV Liberal. Com traços finos, transmite leveza e velocidade, enquanto suas curvas arredondadas reforçam a fluidez e a ideia de movimento da prova. Já o ano e a edição foram integrados ao espaço entre símbolo e lettering, garantindo maior unidade visual à composição.

A edição também prepara atrações especiais, ativações para o público e experiências comemorativas em homenagem aos 50 anos da TV Liberal. “A Corrida do Círio faz parte da memória afetiva do paraense e também da trajetória da TV Liberal. Integrar esse lançamento à nossa programação no ano em que celebramos 50 anos reforça o compromisso da emissora em apoiar iniciativas que unem a população e incentivam qualidade de vida”, afirma Vinicius Volpi, Diretor de Programação da TV Liberal.

“A Corrida do Círio representa perfeitamente o propósito da TV Liberal de estar próxima das pessoas e contribuir para transformar realidades. Ao longo de 41 edições, o evento cresceu junto com o Pará e segue como referência esportiva e social para toda a região”, destaca Alan Vale, Diretor Executivo da TV Liberal.

Com tradição, emoção e espírito esportivo, a Corrida do Círio 2026 promete mais uma vez transformar Belém em palco de superação, festa e celebração coletiva. A Corrida do Círio é uma realização da TV Liberal e reúne parceiros que acreditam na força do esporte e da cultura paraense. A competição conta com suporte técnico especializado e segue os padrões oficiais do atletismo nacional.

Categorias da Corrida do Círio 2026

• 10K:

Categoria Fantasia (misto)

Pelotão de Elite (masculino e feminino)

Faixas etárias (masculino e feminino): 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49

anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 anos ou mais

Categorias Especiais: Cadeirante Autônomo (masculino e feminino),

Cadeirante Conduzido (misto), Pessoa com Deficiência Visual (masculino e

feminino) e Pessoa com Deficiência Física/Intelectual (misto).

• 5K:

Faixas etárias (masculino e feminino): 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49

anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 anos ou mais.

• Academia, equipes e assessorias (maior número de inscritos)

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial www.corridadocirio.com.br, no período de 27 de abril a 4 de outubro de 2026, ou enquanto houver vagas. Os pagamentos poderão ser feitos por: boleto bancário, cartão de crédito e/ou PIX.

Valores por lote

5K ou 10K

• 1o lote: R$ 109,90

• 2o lote: R$ 119,90

• 3o lote: R$ 139,90

Combo (5K + 10K)

• 1o lote: R$ 209,90

• 2o lote: R$ 229,90

• 3o lote: R$ 259,90

Percursos oficiais

5K: Largada no Portal da Amazônia, esquina com a Rua Oswaldo C. Brito; rotatória do Portal; Rua dos Mundurucus; Avenida Bernardo Sayão; rotatória do Portal da Amazônia; chegada no Portal da Amazônia, esquina com a Rua Oswaldo Caldas Brito.

10K: Largada no Portal da Amazônia, esquina com a Rua Oswaldo C. Brito; rotatória do Portal; Rua dos Mundurucus; Rua do Arsenal; Rua Óbidos; Rua Ângelo Custódio; Avenida Almirante Tamandaré; Rua Gama Abreu; Avenida Nazaré; Avenida Generalíssimo; Avenida Gentil Bittencourt; Travessa 14 de Março; Avenida Conselheiro Furtado; Praça Amazonas; Rua Cesário Alvim; Avenida Bernardo Sayão; rotatória do Portal da Amazônia; chegada no Portal da Amazônia, esquina com a Rua Oswaldo C. Brito.

Retirada dos kits

A retirada dos kits das corridas 5K e 10K deverá ser feita pessoalmente pelo atleta, nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2026, em local e horário que serão divulgados posteriormente pela organização.