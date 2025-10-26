Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mais de 6 mil atletas participam da 40ª Corrida do Círio nas ruas de Belém neste domingo

O pódio do primeiro lugar, tanto do masculino quanto do feminino, ficou por conta de dois cearenses

O Liberal
fonte

Prova começou antes mesmo das 6h deste domingo (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A 40ª edição da Corrida do Círio levou uma multidão às ruas de Belém na manhã deste domingo (26), com ponto de largada, às 6h40,  e chegada no Portal da Amazônia. Promovida pela TV Liberal, a competição tradicional reuniu mais de 6 mil atletas durante o trajeto. Neste ano, diferente das edições anteriores, o evento teve início no sábado (25), com a prova de 5 km, e seguiu com a Corridinha do Círio, dedicada ao público infantil e juvenil.

Além da prova principal, como tradicionalmente ocorre todos os anos, atletas fantasiados também participaram da corrida. Entre eles, estavam um competidor representando o cabeçudo de São Caetano de Odivelas, uma atleta vestida de gari, outra caracterizada como vitória-régia, entre outras fantasias que ganharam destaque durante todo o trajeto.

E ainda, antecedendo a prova principal, a corrida voltada para pessoas com deficiência também marcou a programação deste domingo. Diversos atletas em cadeira de rodas participaram da atividade, acompanhados e apoiados por seus responsáveis. Na corrida profissional de 5 km deste domingo, o campeão da categoria masculina foi Joilson da Silva, de 38 anos, do Ceará. Já na categoria feminina, a vencedora foi Aline Freitas, de 33 anos, também cearense.

O diretor de programação da TV Liberal, Vinicius Volpi, destacou que a Corrida do Círio 2025 foi um sucesso, reunindo mais de 6 mil atletas. Ao final do evento, ele ressaltou ainda que a prova foi realizada de forma tranquila e que a transmissão feita pela TV Liberal foi “impecável. “As pessoas estavam super felizes. Essa é a entrega do Grupo Liberal para o público paraense. É saúde, é diversão, é entretenimento. O importante é competir. Essa autoestima dos paraenses é o que nos motiva a fazer a cada ano a corrida do Círio”, comenta o diretor da TV Liberal.

Pódio dos vencedores

Joilson da Silva, que é profissional de educação física, afirmou que esta foi a sua segunda participação na Corrida do Círio, e desde o início com o objetivo de obter um bom resultado. Ele relatou que o clima estava desafiador e que tentou ao máximo minimizar o gasto de energia, controlando-a e se hidratando com carboidratos, buscando alcançar o primeiro lugar da competição. “Graças a Deus consegui um grande feito nesta prova. E é uma grande vitória para mim aqui nessa segunda edição”, comenta. 

"Como profissional de educação física, participar é muito importante, pois você cuida do seu corpo. A corrida traz benefícios para o nosso corpo. Além disso, muitas pessoas estão ali por um motivo: pela dedicação, pelo sonho. Não tento apenas ser o primeiro colocado, mas busco sempre o meu melhor, não competindo com ninguém, mas sim comigo mesmo, superando os meus próprios limites”, acrescenta o grande vencedor da prova masculina.

Também do Ceará e veterana na Corrida do Círio, a atleta Aline Freitas comentou o entusiasmo de participar da competição: “Primeiramente, agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. No ano passado, fui vice-campeã. Agradeço por estar retornando a Belém. Essa é uma prova que está no meu calendário desde 2018, mas, por algumas decorrências da vida, não pude estar antes, mas tudo é no tempo de Deus”, afirma. 

Jovem estreia na corrida

Entre os estreantes, está o atleta João Vitor Garcia, de 28 anos, que corre há cerca de 10 meses e participou da Corrida do Círio pela primeira vez. Ele ressaltou que a prática da corrida é um processo contínuo. Durante a preparação para o evento, a cada quilômetro e a cada mês de treino, João seguia uma rotina de treinos, exercícios de fortalecimento e alimentação equilibrada. Seguindo esse processo, percebeu uma evolução constante em seu desempenho.

“A cada quilômetro, a cada mês que eu ia treinando, eu ia desenvolvendo a disciplina de treinar, de fazer fortalecimento e de respeitar a alimentação. Seguindo todo esse processo, eu via que cada vez mais estava evoluindo. Cada quilômetro que eu conquistava, cada melhora, significava muito para mim. Na Corrida do Círio, tive um ótimo desempenho. Para quem corre há apenas 10 meses, bati meu recorde pessoal, o RP, ontem e hoje, no km 5 e no km 10”, comenta o atleta.

.
