Coral de crianças e jovens dos Projetos Sociais da Basílica apresenta concerto 'O Natal chegou'

O Coral Padre Vitaliano Maria Vari, iniciativa amparada pelos Projetos Sociais da Basílica Santuário de Nazaré, irá se apresentar no próximo domingo (22), às 18h30, na Igreja Santo Alexandre, no bairro da Cidade Velha. Composto de crianças e adolescente, o coro apresentará o concerto: “O natal chegou”, acompanhado de uma orquestra convidada. O evento terá entrada franca.

Em meio à preparação para o grande dia, nos ensaios, 30 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos soltam a voz e acabam desenvolvendo outras habilidades, como a comunicação, a concentração, o respeito e a organização. Desta forma, os jovens ainda se divertem, socializam e têm estimulados o protagonismo e a autonomia. Para o arte-educador, Ramon Mendes, formado em música pela Universidade Estadual do Pará, trabalhar com a música com as crianças é de extrema importância.

“Foi muito satisfatório acompanhar o desenvolvimento desses jovens. No começo eu via que estavam bem retraídos, com medo de talvez abraçar a causa da música. E hoje vejo eles querendo participar, de levarem a frente, de pegarem isso para eles. É uma alegria muito grande, saber que nem que seja um pouquinho, estamos moldando e ajudando esses jovens. Saber que estamos democratizando o acesso à cultura é maravilhoso”, destacou Ramon.

O coral surgiu dentro dos projetos sociais mantidos pela Basílica Santuário de Nazaré, desde o início do ano por meio do pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, padre Francisco Maria Cavalcante que viu nos três projetos, Sorena, Casulo e São Rafael, uma oportunidade de inserir a música no desenvolvimento da garotada. “O coral Padre Vitaliano Maria Vari surge em nossos projetos sociais com o objetivo de resgatar a memória do grande musicista Barnabita, padre Vitaliano e uma forma de enriquecer as aulas de música dos projetos Sociais da Basílica”, contou Padre Cavalcante.

Entre um ensaio e outro, os adolescentes vão aprendendo novas músicas, notas e enfrentando seus medos e barreiras. “É a atividade que mais gosto, porque cantar é muito legal. A gente se apresenta para um monte de gente e todo mundo gosta”, destaca a participante do coral, Ayla Sales, de 14 anos. “A gente canta e fica alegre, estou muito ansiosa por essa apresentação”, completa a pequena Rayssa Palheta, de 11 anos.

Projetos Sociais

A Basílica Santuário de Nazaré conta com quatro projetos sociais, onde três assistem crianças e adolescentes e, o outro, atende idosos. Nesses quatro projetos há aulas de canto e música. Para o coordenador em exercício do Núcleo de Projetos Sociais da Basílica de Nazaré, Cesar Lima, o coral é uma extensão das outras iniciativas.

Segundo ele, a intenção é de impactar positivamente no desenvolvimento social, econômico ou cultural dessas comunidades. “O projeto não está por acaso, ele tem um propósito que é mostrar a qualidade do nosso serviço, realizado com o objetivo de aliviar problemas sociais”, diz