Basílica Santuário de Nazaré divulga programação de Natal e Ano Novo

A Basílica Santuário já preparou a programação das missas de final de ano. As missas de natal serão nos dias 24 e 25 de dezembro com uma programação que vai de 7h às 20h no dia 24 e de 7h às 19h30 no dia 25. Nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2025 a programação vai de 7h às 19h30. Confira os horários e as igrejas que estão na programação.

De acordo com o cristianismo, o Natal marca o nascimento de Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um real significado que deve ser recordado diante tamanha grandeza. Como cristãos, devemos estar atentos para não esquecermos o principal aniversariante, que é Cristo. Maria em suas aparições pede por orações incessantes para a humanidade, por meio dela inspira a todos para declarar tamanho amor ao Menino Jesus.

Aquele que se decidir a viver o Natal em oração, com certeza o viverá de maneira mais santa, renovada e feliz. Pois o homem que reza jamais se encontra sozinho. Ele é semelhante àqueles Reis Magos que caminhavam por terras desconhecidas sob a guia de uma estrela. A luz que vinha do Alto os direcionava.

Confira os horários na Basílica Santuário de Nazaré e demais comunidades da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro nestes dias de festa:

24 de dezembro

7h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

9h | Santa Missa na Capela Bom Pastor

12h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

19h | Santa Missa na Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 1796

19h | Santa Missa da Comunidade Santa Bernadete

Endereço: Av. Conselheiro Furtado, nº 1571

20h | Santa Missa da noite do Natal do Senhor na Basílica Santuário de Nazaré – Transmissão

25 de dezembro

8h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

10h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

18h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré – Transmissão

Funcionamento da Basílica Santuário de Nazaré

7h às 11h30 e 15h às 19h30

31 de dezembro

7h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

9h | Santa Missa da Capela Bom Pastor

12h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

19h | Santa Missa na Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 1796

19h | Santa Missa na Comunidade Santa Bernadete

Endereço: Av. Conselheiro Furtado, nº 1571

20h | Santa Missa da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus na Basílica Santuário de Nazaré – Transmissão

01 de janeiro

8h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

10h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

18h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré – Transmissão

Funcionamento da Basílica Santuário de Nazaré

7h às 11h30 e 15h às 19h30