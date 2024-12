Veja qual será a previsão do tempo na região Norte durante a noite de natal

O período das festas de Natal, incluindo o fim de semana que antecede as celebrações, deverá ser caracterizado por muitas nuvens e condições para pancadas de chuva em praticamente todo o Brasil. Neste ano, a região Norte deve experimentar chuvas mais frequentes e volumosas.

Além disso, é importante destacar que não há previsão de entrada de ar frio de origem polar sobre o Brasil. Assim, os festejos de Natal em 2024 serão marcadas por calor e um clima abafado em todo o país.

Portanto, aqueles que planejam celebrar o Natal devem se preparar para enfrentar um clima quente e potencialmente chuvoso, especialmente no estado do Pará.

VEJA MAIS

Confira a previsão

A grande disponibilidade de calor e umidade sobre o Norte do Brasil nesta época do ano favorece a formação de nuvens carregadas, resultando em pancadas de chuva frequentes em todos os estados da região.

No fim de semana que antecede o Natal, as chuvas poderão ocorrer a qualquer hora do dia no Amazonas, Acre, Rondônia, no centro-sul do Pará e no Tocantins. Há um risco elevado de fortes chuvas, inclusive nas capitais Manaus, Rio Branco, Porto Velho e Palmas.

No norte do Pará, Amapá e Roraima, os períodos de sol serão mais frequentes do que nos demais estados do Norte. As pancadas de chuva com raios devem ocorrer principalmente à tarde e à noite, com risco de chuvas moderadas a fortes na região de Belém e Macapá.

Entre os dias 23 e 25 de dezembro, as condições climáticas não devem mudar significativamente no Norte. As pancadas de chuva com raios continuarão a acontecer em todos os estados, especialmente à tarde e à noite, com risco de chuvas intensas também nas capitais estaduais.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)