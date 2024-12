Famílias se antecipam para comprar presentes de Natal, em Belém

A dez dias do Natal, famílias aproveitaram este domingo (15/12) para se antecipar na compra dos presentes. Muitas pessoas levaram em consideração a grande quantidade de consumidores que costumam fazer compras às vésperas do dia 25 de dezembro e, por conta disso, acharam melhor ir “mais cedo” às lojas de um shopping no centro de Belém.

A autônoma Vanessa Batista, de 41 anos, se antecipou para ir ao shopping e comprar os presentes da família, incluindo do filho e da neta. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Como é o caso da autônoma Vanessa Batista, de 41 anos, que esteve acompanhada da avó, Maria das Graças, 76, do filho, Angelo Miguel, 9, e da neta, Ana Laura, 3. “Me antecipei para comprar os presentes da minha neta e do meu filho. O shopping já está cheio, imagine se eu deixasse para a última hora, poderia ser capaz de eu não conseguir comprar o presente deles”, disse ela.

A imagem mostra o motorista particular Fábio Rodrigues, 40, carregando o filho João Gabriel, de apenas 2 anos. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Assim como Vanessa, Fábio Rodrigues, 40, correu para ver os preços dos produtos e sair com os presentes da família. “Estamos vendo mais roupas. Como eu trabalho, às vezes não tenho tempo de ir ao shopping para fazer compras, então é melhor eu aproveitar o domingo, do que ficar sem ter o que dar de presente”, pontuou o motorista particular.

Vendas aumentando

A imagem mostra vendedor Abraão Monteiro, de 23 anos., que trabalha em uma loja de produtos eletrônicos. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O vendedor Abraão Monteiro, 23, trabalha em uma loja de produtos eletrônicos e afirma que as vendas cresceram bastante. “No momento o produto mais procurado é televisão, que venderam bastante na Black Friday e continuam vendendo neste mês”, informou. Depois das televisões, Abraão conta que os outros itens mais buscados são caixas de som e notebook.

Cristiano Campos, 51, que é gerente de uma loja de calçados, estima que as vendas no estabelecimento sejam 5% a 7% superiores em relação ao Natal do ano passado. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Para Cristiano Campos, 51, que é gerente de uma loja de calçados, estima que as vendas no estabelecimento sejam 5% a 7% superiores em relação ao Natal do ano passado. “Ainda não superamos as vendas do ano passado, mas esperamos que elas aumentem assim que sair a segunda parcela do 13º salário. Mesmo assim, o fluxo de comercialização está intenso, só não maior que o do ano passado”, ressaltou.