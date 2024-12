Coral Natalino reúne mais de 400 estudantes de escolas municipais na Praça Milton Trindade, em Belém

Na manhã desta sexta-feira (13), a Praça Milton Trindade, conhecida como Horto Municipal de Belém, foi tomada por alegria e espírito natalino. Mais de 400 crianças de dez escolas municipais participaram do Coral de Natal 2024, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec). A programação incluiu oficinas de pintura, circuito natalino, pintura corporal e distribuição de brinquedos, além das emocionantes apresentações dos corais estudantis.

O evento também teve uma importante proposta inclusiva, com a participação do Coral de Libras do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie). A iniciativa reforçou o compromisso da educação municipal com a diversidade e a inclusão.

Um momento de celebração comunitária

Jaqueline Rodrigues, diretora de Educação da Semec, destacou o significado do evento para a comunidade escolar e a cidade. “Estamos realizando a nona Cantata de Natal, um momento de culminância das práticas educativas desenvolvidas ao longo do ano. Este evento não é apenas uma celebração natalina, mas também uma forma de valorizar os talentos dos nossos estudantes e promover um espaço de integração com a comunidade”, explicou.

A diretora também ressaltou a importância da inclusão na edição deste ano. “Uma das novidades é que esta é a primeira cantata inclusiva. Envolvemos estudantes com deficiência, por meio do Crie, que acompanha o trabalho pedagógico deles, além de corais em Libras. Isso reforça nosso compromisso com uma educação acessível e democrática”, concluiu.

A programação reuniu alunos, pais e responsáveis em um ambiente festivo e acolhedor. Para garantir a participação de todos, a Semec organizou logística de transporte e alimentação, além de convidar as famílias para prestigiar o talento das crianças.

Arte e cultura como ferramentas pedagógicas

A professora Lauzirene Alves, da Escola Municipal Ciro Pimenta, em Icoaraci, trouxe seus alunos para a apresentação, que teve como tema a preservação ambiental. “Como indígena da tribo de Alter do Chão, sempre relaciono meu trabalho à natureza. Ensinar crianças do 2° ano é uma experiência incrível, porque elas aprendem rápido quando há dedicação”, afirmou.

Ela contou que a preparação para o evento foi feita com a participação ativa dos pais. “Conversei com as famílias e expliquei a importância desse momento. Trabalhamos juntos, confeccionando as roupas e organizando a apresentação. Hoje, mostramos uma musicalidade que fala sobre água, limpeza e meio ambiente, mas sempre com o espírito natalino”, explicou.

A professora ressaltou o impacto do evento para os alunos. “É muito importante que eles tenham essa oportunidade de representar nossa escola. Momentos como esse mostram o trabalho incrível que fazemos. É gratificante”, completou.

Um dia inesquecível para pais e filhos

Léo Pereira, pai de Kalew, aluno da Escola Municipal Gabriel Lage, no bairro do Tapanã, compartilhou sua alegria em acompanhar a apresentação do filho. “É muito gratificante ver meu filho se expressando por meio da arte e da cultura. Desde pequeno, ele já demonstra paixão por isso, e é lindo ver como a escola incentiva esse talento”, afirmou.

Ele também destacou a organização e a importância do evento. “Chegamos cedo e estamos aproveitando cada momento. A apresentação das outras crianças já foi emocionante, e estou ansioso para ver meu filho no palco. É um dia que ficará marcado na memória da nossa família”, disse.

Educação que transforma vidas

A Cantata de Natal 2024 vai além das apresentações musicais. Ela representa o fechamento de um ano letivo marcado pelo empenho da rede municipal em proporcionar uma educação transformadora e inclusiva.

“O Natal não é só uma data. Ele traz valores como harmonia, humanização e solidariedade, que são essenciais para a formação de um ser humano”, reforçou a professora Lauzirene Alves.

A manhã na Praça Milton Trindade foi uma verdadeira celebração da união e do talento das crianças de Belém.