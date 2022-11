Copa do Mundo 2022: veja o que abre e o que fecha durante o jogo da Seleção Brasileira nesta quinta

A Seleção Brasileira disputará a primeira partida na Copa do Mundo 2022 contra a Sérvia nesta quinta-feira (24). Por conta do jogo, que iniciará às 16h, alguns serviços, estabelecimentos e órgãos públicos sofrerão alteração no horário de funcionamento. Pontos como shopping centers, bancos, comércio, dentre outros, terão expediente especial. Confira como será o expediente durante o jogo:

Comércio

O comércio lojista poderá funcionar normalmente durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa, como informou o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas). De acordo com a entidade não há na legislação ou em Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), qualquer obrigação de mudança no horário de funcionamento das lojas.

Bancos

O expediente dos bancos funcionará das 9h às 14h na quinta-feira. A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que o horário é válido para os jogos que serão realizados às 16h e também para os estados que seguem o horário oficial de Brasília.

A decisão considera questões como a segurança das agências e de transporte de valores, e está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.

Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério.

Correios

As agências dos Correios funcionarão até uma hora antes do jogo, ou seja, até as 15h. Já os centros operacionais e serviços de distribuição terão expediente das 7h às 15h.

Órgãos e secretarias estaduais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 35.195, decreto n° 2.770, nesta terça-feira (22), haverá mudanças no expediente dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual.

Nos dias em que os jogos ocorrerem às 13h, o expediente se encerrará às 12h. E nos dias em que os jogos forem realizados às 16h, o expediente terminará às 14h.

Os órgãos e entidades de serviços essenciais que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não seja afetado.

Lazer

Estação das Docas

No complexo turístico Estação das Docas, o horário de funcionamento nos dias de jogos da seleção brasileira não sofrerá alteração, bem como em dias de jogos de outras seleções. A Estação é aberta ao público diariamente. Às segundas e terças, o complexo funciona das 10h à meia-noite; às quartas, das 10h à 01h; de quinta a sábado, das 10h às 2h e aos domingos, das 9h à meia-noite.

Mangal das Garças

O horário de funcionamento do Mangal das Garças será diferenciado. Nos dias de jogos que tenham início às 16h, o Parque fechará às 15h. Já para os demais jogos que venham a ser realizados às segundas-feiras não influenciarão nas atividades do Mangal, pois o local estará fechado para manutenção semanal.

Nos jogos das demais seleções o Parque funcionará normalmente, de terça a domingo, de 8h às 18h, fechando às segundas para manutenção.

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

O horário de funcionamento do Parque Estadual do Utinga também sofrerá alteração nos dias das partidas. Nos dias de jogos que tenham início às 16h o Parque fechará às 15h — sendo o caso desta quinta. Já nos dias a seleção joga às 13h, o Parque funcionará de 6h às 12h.

Durante os jogos das demais seleções o Parque funcionará normalmente, de quarta a segunda, de 6h às 17h, fechando às terças para manutenção.

Shopping centers

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Lazer e entretenimento: das 14h às 22h

Restaurante, cinema, teatro, crossfit e academia: conforme a programação

Fica facultado o fechamento das lojas 30 minutos antes do início do jogo, com reabertura 30 minutos após o término do jogo.

Shopping Metrópole

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Cinema: conforme programação

O shopping estará fechado 30 minutos antes do jogo e reabrirá 30 minutos após o jogo. Na praça de alimentação, haverá exibição dos jogo um espaço preparado para a torcida.

Castanheira Shopping

Lojas: das 10h às 22h

Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Cinema: conforme programação

