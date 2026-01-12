Conheça a história de como o 'Igarapé das Almas' virou a Doca, em Belém

Conhecida hoje como um dos principais cartões-postais de Belém, a Doca, também carrega histórias envoltas em mistério e tradição oral. Antes da revitalização que transformou a área em polo turístico e cultural, o local onde passa a avenida Visconde de Souza Franco era cenário de lendas que atravessaram gerações e ajudaram a moldar o imaginário popular da capital paraense.

Entre essas narrativas, a mais conhecida é a do “Igarapé das Almas”, nome antigo atribuído ao local e diretamente ligado aos episódios da Cabanagem, uma das revoltas sociais mais marcantes da história do Pará.

Fantasmas na doca e as memórias da Cabanagem

A atual Doca de Souza Franco já foi chamada de “Igarapé das Armas” ou “Igarapé das Almas”, denominações associadas às lendas surgidas após os conflitos da Cabanagem, no século XIX. Segundo a tradição oral, espíritos de cabanos mortos durante a revolta vagavam pela área à procura das armas que teriam sido escondidas nas águas do igarapé.

“A lenda conta que as almas dos cabanos mortos vagavam por aquele local procurando as suas armas. É claro que essas questões de sobrenatural são apenas narrativas que se constroem na cidade para dar explicação a alguns fatos”, explica o historiador Márcio Neco.

VEJA MAIS

Essas histórias se espalharam de forma popular, principalmente entre moradores antigos, e passaram a fazer parte do folclore urbano de Belém.

Onde ficava o Igarapé das Almas?

De acordo com os relatos históricos e populares, o Igarapé das Almas ficava exatamente onde hoje está o canal da avenida Visconde de Souza Franco, o Parque Linear da Doca. Diversos contos ainda repetidos na cidade reforçam essa versão, mantendo viva a memória simbólica do lugar.

Os relatos afirmam que pessoas diziam ver “visagens”, figuras fantasmagóricas atribuídas aos cabanos, caminhando ou surgindo à noite, sempre associadas à busca pelas armas perdidas durante os confrontos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)