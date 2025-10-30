Fotos de fantasma e visagem: Relembre o site 'Assustador', fenômeno sombrio da internet
Criado no fim dos anos 1990, o site chamou atenção por conteúdos macabros, que incluíam fotos de cadáveres e supostos fantasmas
No final dos anos 1990 e início dos 2000, em meio à popularização da internet, o site “Assustador” ganhou destaque ao reunir imagens, relatos e vídeos de teor sombrio. O site assustador.com.br logo se tornou conhecido por provocar medo e curiosidade entre os internautas que exploravam o suposto universo sobrenatural. Hoje, a página não existe mais, mas vive na memória da internet brasileira. O "Assustador" ficou famoso, principalmente, por divulgar as fotos explícitas dos corpos dos integrantes da banda Mamonas Assassinas. O grupo morreu em um acidente de avião em 1996, na Serra da Cantareira, em São Paulo.
O próprio site alertava sobre o conteúdo sensível, deixando claro que o acesso era por conta e risco do visitante. A estética simples e amadora das páginas reforçava o realismo, fazendo com que muitos acreditassem nas histórias apresentadas.
Atração pelo mistério e o início da internet no Brasil
Na época, a internet ainda engatinhava. As informações eram limitadas e as redes sociais praticamente inexistentes. Publicar algo online era caro e exigia conhecimento técnico, o que tornava o ambiente digital ainda mais misterioso. A ausência de checagem facilitava a disseminação de boatos e lendas urbanas.
Com o avanço da web 2.0, o cenário mudou. Plataformas como blogs e redes sociais ampliaram o acesso à informação, mas também contribuíram para o aumento de notícias falsas e desinformação. Hoje, com agências de checagem e acesso facilitado a fontes confiáveis, o público se tornou mais crítico e cauteloso em relação ao que consome na internet.
Conteúdos que marcaram o site 'Assustador'
O site reunia perfis e imagens de personalidades já falecidas, além de histórias de terror e lendas urbanas. Entre os nomes abordados estavam:
- Ayrton Senna
- Carmen Miranda
- Kurt Cobain
- Elvis Presley
- Mamonas Assassinas
- Madre Teresa de Calcutá
Além das biografias, o portal exibia fotos explícitas de funerais, autópsias e acidentes, o que gerava grande repercussão entre os usuários.
Imagem que se tornou símbolo
Uma das imagens mais marcantes do site mostrava uma menina flutuando em um corredor, com olhos brancos e um ursinho nas mãos. A cena se tornou um dos registros mais lembrados por quem visitou o “Assustador”.
Veja os 'fantasmas' publicados no site 'Assustador'
Além das imagens, o "Assustador" fornecia uma espécie de biografia sobre a foto, contextualizando o que era mostrado.
