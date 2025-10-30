Fotos de fantasma e visagem: Relembre o site 'Assustador', fenômeno sombrio da internet

No final dos anos 1990 e início dos 2000, em meio à popularização da internet, o site “Assustador” ganhou destaque ao reunir imagens, relatos e vídeos de teor sombrio. O site assustador.com.br logo se tornou conhecido por provocar medo e curiosidade entre os internautas que exploravam o suposto universo sobrenatural. Hoje, a página não existe mais, mas vive na memória da internet brasileira. O "Assustador" ficou famoso, principalmente, por divulgar as fotos explícitas dos corpos dos integrantes da banda Mamonas Assassinas. O grupo morreu em um acidente de avião em 1996, na Serra da Cantareira, em São Paulo.

O próprio site alertava sobre o conteúdo sensível, deixando claro que o acesso era por conta e risco do visitante. A estética simples e amadora das páginas reforçava o realismo, fazendo com que muitos acreditassem nas histórias apresentadas.

Página inicial do Assustador, em 2004 (Internet Archive)

Atração pelo mistério e o início da internet no Brasil

Na época, a internet ainda engatinhava. As informações eram limitadas e as redes sociais praticamente inexistentes. Publicar algo online era caro e exigia conhecimento técnico, o que tornava o ambiente digital ainda mais misterioso. A ausência de checagem facilitava a disseminação de boatos e lendas urbanas.

Com o avanço da web 2.0, o cenário mudou. Plataformas como blogs e redes sociais ampliaram o acesso à informação, mas também contribuíram para o aumento de notícias falsas e desinformação. Hoje, com agências de checagem e acesso facilitado a fontes confiáveis, o público se tornou mais crítico e cauteloso em relação ao que consome na internet.

Conteúdos que marcaram o site 'Assustador'

O site reunia perfis e imagens de personalidades já falecidas, além de histórias de terror e lendas urbanas. Entre os nomes abordados estavam:

Ayrton Senna

Carmen Miranda

Kurt Cobain

Elvis Presley

Mamonas Assassinas

Madre Teresa de Calcutá

Além das biografias, o portal exibia fotos explícitas de funerais, autópsias e acidentes, o que gerava grande repercussão entre os usuários.

VEJA MAIS

Imagem que se tornou símbolo

Uma das imagens mais marcantes do site mostrava uma menina flutuando em um corredor, com olhos brancos e um ursinho nas mãos. A cena se tornou um dos registros mais lembrados por quem visitou o “Assustador”.

Veja os 'fantasmas' publicados no site 'Assustador'

Além das imagens, o "Assustador" fornecia uma espécie de biografia sobre a foto, contextualizando o que era mostrado.

Imagens Assustador Imagem: Internet Archive Imagem: Internet Archive Imagem: Internet Archive Imagem: Internet Archive Imagem: Internet Archive Imagem: Internet Archive