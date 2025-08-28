Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Segurança revista 'espírito' em empresa de Outeiro e pede demissão; entenda

Caso aconteceu em portaria de empresa no distrito de Belém; câmeras não registraram a pessoa abordada pelo vigilante

O Liberal
fonte

Homem passou o detector de metais em algo que ele achou que seria uma pessoa (Reprodução Redes Sociais)

Um vigilante de uma empresa localizada na Estrada do Outeiro, distrito de Belém, pediu demissão após viver uma situação incomum durante o expediente. Segundo relato de colegas, o segurança teria feito uma revista em uma 'visagem' que julgava ser uma pessoa, mas que não foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com o relato, tudo aconteceu quando um homem apareceu caminhando em direção à portaria, vindo da área próxima à Combitrans. O vigilante se levantou e realizou o procedimento padrão: passou o detector de metais pela frente e por trás da suposta pessoa duas vezes. Até o cachorro de guarda teria reagido.

Animal também reagiu à presença da 'visagem'

O cão de segurança, segundo o relato, se aproximou do homem e o cheirou, como faria com qualquer visitante. Em seguida, deitou-se como se a situação estivesse sob controle.

No entanto, ao ser questionado pela equipe de monitoramento sobre quem havia sido revistado, o segurança indicou a pessoa que havia acabado de sair. O problema: ninguém passou pela catraca ou foi registrado pelas câmeras. Ao revisar as imagens, foi constatado que o vigilante aparece interagindo com alguém, mas essa pessoa não é visível nas gravações.

Vigilante se demite após episódio

A repercussão do caso teria afetado o funcionário, que pediu demissão no mesmo dia. “Ele pediu demissão ontem mesmo”, relatou um colega. O acontecimento intrigou outros trabalhadores da empresa e gerou debate nas redes sociais, onde o vídeo tem circulado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

espíritos

visagem
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

EXPO AÇAÍ COM FARINHA

Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura amazônica, produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores

26.08.25 16h32

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

TECNOLOGIA

Belém ganha novo Centro de Recondicionamento de Computadores que deve capacitar mais de mil jovens

A cerimônia de inauguração, nesta segunda-feira (25), contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente

25.08.25 15h25

FIQUE ATENTO

Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha

25.08.25 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda