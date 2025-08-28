Segurança revista 'espírito' em empresa de Outeiro e pede demissão; entenda

Um vigilante de uma empresa localizada na Estrada do Outeiro, distrito de Belém, pediu demissão após viver uma situação incomum durante o expediente. Segundo relato de colegas, o segurança teria feito uma revista em uma 'visagem' que julgava ser uma pessoa, mas que não foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com o relato, tudo aconteceu quando um homem apareceu caminhando em direção à portaria, vindo da área próxima à Combitrans. O vigilante se levantou e realizou o procedimento padrão: passou o detector de metais pela frente e por trás da suposta pessoa duas vezes. Até o cachorro de guarda teria reagido.

Animal também reagiu à presença da 'visagem'

O cão de segurança, segundo o relato, se aproximou do homem e o cheirou, como faria com qualquer visitante. Em seguida, deitou-se como se a situação estivesse sob controle.

No entanto, ao ser questionado pela equipe de monitoramento sobre quem havia sido revistado, o segurança indicou a pessoa que havia acabado de sair. O problema: ninguém passou pela catraca ou foi registrado pelas câmeras. Ao revisar as imagens, foi constatado que o vigilante aparece interagindo com alguém, mas essa pessoa não é visível nas gravações.

Vigilante se demite após episódio

A repercussão do caso teria afetado o funcionário, que pediu demissão no mesmo dia. “Ele pediu demissão ontem mesmo”, relatou um colega. O acontecimento intrigou outros trabalhadores da empresa e gerou debate nas redes sociais, onde o vídeo tem circulado.