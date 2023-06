Congresso internacional sobre a devoção mariana reúne representantes de todo o mundo

Representantes de Santuários Marianos de vários cantos do mundo estão reunidos em Belém para o I Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré. A programação faz parte dos festejos do Centenário da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. O evento teve abertura nesta quarta-feira (14) e vai até sexta (16). O Congresso é organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e entre os objetivos é de reunir representantes de santuários para debater sobre a devoção mariana.

A sessão solene de abertura ocorreu na noite desta quarta-feira (14), no Hangar Centro de Convenções, com a presença do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, o governador do estado Helder Barbalho, além de outras autoridades. Mas antes da abertura oficial, pela manhã, o evento começou com uma missa no Santuário da Basílica de Nazaré, que este ano celebra o centenário do título basilical.

O Diretor da Festa de Nazaré, Antônio Salame, destaca que a ideia é de promover um evento que agregue e seja interativo entre os grandes santuários marianos da língua latina. “Então, essa é a proposta que vamos apresentar nesses dias aqui. Será um pouco da história de cada um desses santuários”, explica Salame.

O intercâmbio entre os representantes dos santuários é de mostrar como se dá a manifestação da devoção mariana nesses locais. De maneira que sejam partilhadas experiências exitosas e tratar de como é a organização de cada um deles. “A gente vai tentar fazer isso de maneira que a gente possa depois estabelecer fortalecimentos não somente do turismo religioso, mas também, principalmente, por ser a devoção Mariana o caminho pra Cristo”, completa o Diretor da Festa de Nazaré.

Durante a cerimônia de abertura, marcaram presença as Imagens de Nossa Senhora representando os santuários convidados: Nossa Senhora de Aparecida (Brasil), Nossa Senhora de Fátima (Portugal), Nossa Senhora de Guadalupe (México), Nossa Senhora de Lourdes (França), Nossa Senhora da Nazareth (Portugal) e Nossa Senhora de Nazaré (Brasil).

O governador Helder Barbalho agradeceu pela capital paraense ser sede da primeira edição do congresso e destacou sobre a importância do fortalecimento da fé, mas também sobre o fomento do turismo religioso que o evento propõe.

“Além do Círio de Nazaré e além do calendário que já nos eleva para a maior manifestação do planeta, é possível fazer disso uma rotina como acontece em Fátima, como acontece em Aparecida e entre outros locais. Para que os religiosos possam vir aqui em vários momentos do ano para que possam conhecer a capital da Amazônia, que é abençoada por Maria, a mãe de Jesus”.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também comentou sobre a importância de a capital paraense ser sede do congresso internacional, já que se trata de um movimento de fé mariana de vários cantos do mundo. “Belém é uma cidade plural, inclusive do ponto de vista religioso. No entanto, é impossível deixar de reconhecer que a devoção mariana, quando se trata de Belém, tem uma espécie de segunda identidade da cidade. É muito forte a presença da fé”, pontua o prefeito de Belém.

O Arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa destaca que as invocações Marianas presentes em tantas formas pelo mundo a fora expressa exatamente o fato dela ser aquela pessoa que é totalmente revestida da palavra de Deus.

“Jesus é o verbo, Deus fez a carne e Maria é aquela pessoa que se vestiu totalmente para viver a palavra e, por isso, ela é chamada de Nazaré, de Fátima, de Lourdes, das Dores e daí por diante. Pois cada sentimento humano encontra em Nossa Senhora a sua realização e a sua perfeição. Essa iniciativa de convidar Santuários Mariano em vários locais significa muito para nós, porque nós estamos catalisando várias forças, santuários importantes do mundo inteiro, para que aqui se expresse exatamente a vivência da nossa devoção Mariana e do sentido teológico de Maria”, reflete o arcebispo.

No dia 15 a programação continua ao longo do dia, com palestras de representantes sobre a devoção mariana no Santuário Nacional de Aparecida, Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, o Círio de Nazaré, em Belém, além da implantação dos grupos de trabalho.

No dia 16 a programação conta com palestras sobre as devoções marianas no Santuário de Lourdes e Nazareth, em Portugal, e Guadalupe, do México. Os participantes também poderão conhecer como ocorre o Círio de Nazaré em outras cidades do Pará e do Brasil.

Ao final, o Congresso pretende apresentar um documento com as conclusões dos debates e missões para aumentar e consagrar essas devoções no mundo todo.