Basílica celebra 99 anos de título e apresenta selo do centenário

Mais de 200 devotos estiveram presentes na noite desta terça-feira (19), na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, para comemorar os 99 anos do título basilical. A celebração contou com uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Corrêa, a participação da Comunidade dos Padres Barnabitas da igreja e a apresentação do Selo dos 100 anos, iniciando a contagem dos 365 dias para o jubileu do centenário.

Comemorar o jubileu significa valorizar o reconhecimento que a Igreja Católica deu à Basílica Santuário, disse Dom Alberto Taveira Corrêa. “É um grande momento de ação de graças e desejo que nós vivamos cada vez mais com grande fidelidade ao senhor”, comentou o eclesiástico ao final da missa.

Sobre o título basílico, o arcebispo explica tratar-se de um reconhecimento dado pela importância que uma igreja possui em uma determinada região. A Basílica do Pará recebeu a honraria do Papa Pio XI em 1923. A Basílica de Nazaré é uma das únicas basílicas da Amazônia Brasileira, juntamente com a Catedral Prelatícia Basílica Santo Antônio de Pádua em Borba, no estado do Amazonas.

“Várias igrejas pelo mundo afora ganham esse título de Basílica justamente para manifestar a glorificação de Deus e a salvação que ele oferece”, afirmou o arcebispo. Dom Alberto ressalta que a Basílica de Nazaré ganhou o título de basílica menor porque as basílicas maiores são as patriarcais romanas.

Selo 100 anos

O padre Francisco Maria Cavalcante, pároco da Basílica de Nazaré, disse que o selo visa imortalizar na história o centenário da gratidão a Deus. “ O selo, com todo o seu significado que abraça o gloria e os símbolos basilicais, tem objetivo de deixar registrado na história esse momento que é muito importante: os 100 anos da outorga do título”, afirmou.

Em tons de dourado sobre fundo branco, o selo que marca os 100 anos do Título Basilical se inspira numa fusão do Glória – que representa Nossa Senhora de Nazaré –, com o Brasão Oficial, símbolo agraciado pelo Vaticano, exclusivamente às igrejas católicas que possuem o título de Basílica. Na parte superior lê-se a inscrição “100 anos de Título Basilical” e na inferior “Deiparae Virgini Dicatum”, que se traduz: “Dedicado à Virgem Maria”. Ao centro, a inscrição Basílica de Nazaré e as datas que marcam o centenário, 1923/2023.