Belém sediará I Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré completará 100 anos de história em 19 de julho deste ano. Mas, antes, a partir desta quarta-feira (14) até o dia 16, Belém sediará o I Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré, o que realça ainda mais os festejos do centenário e da realização do Círio 2023. O evento terá lugar no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, com organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) juntamente com os Padres Barnabitas e a Arquidiocese de Belém.

O diretor-coordenador da DFN, Antônio Salame, atua como diretor geral do Congresso. "É a primeira vez que este evento ocorre e, ainda mais em Belém, sede do Círio de Nazaré. Esperamos realizar outros em outros locais", pontua ele. Salame conta que o Congresso reunirá os maiores santuários marianos do mundo, sedes das principais devoções de fé e amor a Nossa Senhora. Representantes dos santuários de Nazareth, em Portugal; Aparecida, Lourdes, Guadalupe e Fátima estarão presentes. "Também vamos trazer realizadores de mini-Círios de Nazaré no Brasil, para um debate sobre a devoção aqui no país. Além disso, os organizadores do Círio de Nazaré, nossa maior festa católica, vão contar suas experiências neste grande evento, como a Guarda de Nazaré", acrescenta.

Inscrições

O evento é aberto a participação de todos os interessados, como informa a DFN. Representantes da Igreja católica do Brasil, Portugal, México e França, onde estão os principais santuários marianos, estarão em Belém. A DFN espera grande público de devotos. As inscrições estão abertas no site www.ciriodenazare.com.br.

"Nossa principal motivação para realizar este evento, que ocorre juntamente com a celebração do centenário do título basilical do nosso Santuário de Nazaré, é fomentar uma integração entre os principais Santuários Marianos do mundo, compartilhar experiências, assessorias, e tornar este evento periódico, cada vez em um Santuário, e talvez, até criando um passaporte, para dar a quem visita os Santuários ao redor do mundo, descontos em diversos serviços. Isso e muito mais será debatido neste evento e convidamos todos os devotos a participarem", enfatiza Antônio Salame.

Rota e atrações

Nessa troca de informações e experiências entre os organizadores dos santuários marianos estão também o fomento ao turismo, economia e fé neses locais específicos, criando-se, assim, uma rota turística mundial em torno da devoção a Nossa Senhora. Existe, ainda, a possibilidade de criação de um calendário anual de Círios de Nazaré, a partir da integração entre as cidades promotoras dessa manifestação religiosa.

A programação do Congresso começa às 9 horas de quarta-feira (14), com missa na Basílica Santuário. Às 19 horas do mesmo dia, no Hangar, acontecerá a sessão de abertura do evento, com a presença do arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e outras autoridades. Também estarão no local, representando os santuários convidados, as imagens de Nossa Senhora de Aparecida (Brasil), Nossa Senhora de Fátima (Portugal), Nossa Senhora de Guadalupe (México), Nossa Senhora de Lourdes (França), Nossa Senhora da Nazareth (Portugal) e Nossa Senhora de Nazaré (Brasil).

No dia 15, a programação contará com palestras de representantes sobre a devoção mariana no Santuário Nacional de Aparecida; Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal; o Círio de Nazaré, em Belém, além da instalação dos grupos de trabalho.

Já no dia 16, o Congresso terá palestras sobre as devoções marianas no Santuário de Lourdes e Nazareth, em Portugal, e Guadalupe, do México. Os participantes também poderão ter mais informações de como é realizado o Círio de Nazaré em outras cidades do Pará, e do Brasil.

Ao final, o Congresso pretende apresentar um documento com as conclusões dos debates e missões para aumentar e consagrar essas devoções no mundo todo.

Entre as autoridades religiosas estarão presentes os reitores dos santuários de Nossa Senhora de Fátima (Portugal), padre Carlos Cabecinhas; o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes (França), padre Michel Daubanes; o diretor da Pastoral Litúrgica de Nossa Senhora de Guadalupe (México), padre Luis Álvarez; além do presidente da Confraria de Nossa Senhora de Nazareth (Portugal), Nuno Batalha; do padre Diego Silva, prefeito da Igreja do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (São Paulo) e o padre Francisco Assis, reitor da Basílica Santuário e presidente da DFN.

Realidade Virtual

Os participantes também poderão fazer visitas guiadas à Basílica de Nazaré, Catedral de Belém, Museu de Arte Sacra e ao Museu Memória de Nazaré, com instalações imersivas e interativas desenhadas para convidar os visitantes a viver a história do Círio como uma experiência sensorial em qualquer dia do ano. Nele, a DFN inaugurará no dia 15 de junho uma sala imersiva e envolvente com projeção de 180 graus. São aproximadamente 3 metros de altura e 12 metros de circunferência com projeção de conteúdo captado originalmente utilizando realidade virtual.

Os inscritos também terão acesso livre para visitar a Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), que ocorrerá no mesmo período, no Hangar. No sábado e domingo, dias 17 e 18, os participantes poderão conhecer os pontos turísticos da cidade e participar da edição do Caminho do Círio, no domingo, dia 18 de junho, com saída da Catedral de Belém, às 7h30.

O Evento conta com o apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e Secretaria de Estado de Cultura (Secult), além de algumas empresas patrocinadoras. O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Serviço:

I Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré

Data: 14 a 16 de junho de 2023

Local: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Horário: programação diária

Inscrições e programação: pelo site http://ciriodenazare.com.br/i-congresso-internacional-devocao-mariana-e-cirios-de-nazare