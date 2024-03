Congestionamento é registrado na BR-316 na saída de Belém, nesta quinta-feira (28)

Um grande congestionamento se formou na BR-316, sentido de saída de Belém e em trechos da Região Metropolitana, nesta quinta-feira (28). Vários carros de passeio e ônibus de viagens seguiam para os balneários e cidades do interior do estado, locais mais escolhidos por quem quer aproveitar o final de semana prolongado pelo feriado da Semana Santa.

Desde as 8hrs da manhã o fluxo de veículos se intensificou nas vias que dão acesso a BR-316, para a saída da capital paraense. Conforme informações de motoristas, trechos que vão de Belém até o terminal de Ananindeua, na Região Metropolitana, apresentavam lentidão. Além disso, outra área com congestionamento é a saída da Alça Viária até Marituba e Santa Bárbara, com alguns veículos parados na rodovia.

Fluidez no trânsito

Para tentar amenizar o problema do engarrafamento e tentar garantir uma melhor fluidez do tráfego de veículos, principalmente no trecho da BR-316 que está em obras, o uso das pistas de concreto do futuro BRT Metropolitano serão liberadas. Haverá apenas dois trechos em obras no feriado, sendo um no sentido saída de Belém, próximo à entrada do conjunto Júlia Seffer, onde ocorrem obras de drenagem; e outro no sentido entrada de Belém, próximo ao viaduto do Coqueiro, com obras de asfaltamento. Toda a extensão em obras da rodovia está sinalizada com indicação dos desvios a serem feitos.