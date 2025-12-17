Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Confusão em praça do Curió-Utinga termina em agressão durante jogo de vôlei

Segundo relatos, dono de quiosque cortou a rede, furou a bola e partiu para agressão física contra jogadores

Hannah Franco
fonte

Moradores denunciam agressão após bola atingir cliente em praça de Belém (Reprodução/Curió News)

Uma confusão registrada na praça do bairro Curió-Utinga, em Belém, terminou em agressão na noite da última terça-feira (16). O caso foi denunciado nas redes sociais por moradores que utilizam a quadra da praça para jogar vôlei.

Segundo relatos, o incidente começou quando a bola de um jogo atingiu uma cliente de um quiosque localizado na área. O dono do estabelecimento, revoltado com o ocorrido, teria reagido de forma agressiva, danificando equipamentos e partindo para a violência física contra os jovens. 

VEJA MAIS

image VÍDEO: carro capota na avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga
Ainda não há detalhes das circunstâncias do sinistro

image VÍDEO: distribuição de bombons no Dia de Cosme e Damião termina em confusão em Belém
Imagens registradas mostram a intervenção policial para controlar tumulto no Conjunto Maguari e no Curió-Utinga

Em entrevista a uma emissora de TV local, um dos jovens, de 23 anos, contou que o grupo jogava vôlei normalmente quando a bola acabou caindo na direção do quiosque. 

"Estávamos jogando vôlei normalmente quando a bola caiu sem querer e bateu na cabeça de uma cliente. A gente já ia pedir desculpa e conversar para ver se estava tudo bem, mas não deu tempo. No mesmo instante, ele pegou uma faca e furou a nossa bola, que era nova e cara, que todo mundo fez coleta [para comprar]. Depois ele voltou e cortou a rede que estava armada", disse.

Segundo o relato, o dono do quiosque também partiu para a agressão física: "Ele olhou para mim e falou: 'O que é que tu tá me olhando? O que é, o que é?' e veio para cima de mim. Me agrediu, me deu um soco", relatou.

Os jovens afirmam que utilizam a quadra diariamente e que o episódio foi inesperado e sem provocação prévia.

O caso foi registrado em vídeo por moradores e enviado à página Curió News. Até o momento, não há informações sobre medidas legais tomadas contra o dono do quiosque.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

curio-utinga

belém

vôlei

agressão

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

VEM BUSÃO

Prefeitura lança aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real em Belém

Vem Busão permite consultar localização dos ônibus, itinerários e tempo de chegada aos pontos em Belém

16.12.25 20h26

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

Belém

Protesto, confusão, spray de pimenta e mais; saiba o que aconteceu na Câmara Municipal de Belém

Nesta quarta-feira (17/12), manifestantes estiveram no local para protestar contra reajuste de IPTU e outras mudanças

17.12.25 15h05

Veja as 21 linhas de ônibus que serão encerradas para integração de Belém ao BRT Metropolitano

A medida tem como objetivo reorganizar o transporte coletivo, reduzir sobreposição de itinerários e otimizar a circulação nos principais corredores viários da capital

10.12.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda