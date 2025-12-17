Confusão em praça do Curió-Utinga termina em agressão durante jogo de vôlei

Uma confusão registrada na praça do bairro Curió-Utinga, em Belém, terminou em agressão na noite da última terça-feira (16). O caso foi denunciado nas redes sociais por moradores que utilizam a quadra da praça para jogar vôlei.

Segundo relatos, o incidente começou quando a bola de um jogo atingiu uma cliente de um quiosque localizado na área. O dono do estabelecimento, revoltado com o ocorrido, teria reagido de forma agressiva, danificando equipamentos e partindo para a violência física contra os jovens.

VEJA MAIS

Em entrevista a uma emissora de TV local, um dos jovens, de 23 anos, contou que o grupo jogava vôlei normalmente quando a bola acabou caindo na direção do quiosque.

"Estávamos jogando vôlei normalmente quando a bola caiu sem querer e bateu na cabeça de uma cliente. A gente já ia pedir desculpa e conversar para ver se estava tudo bem, mas não deu tempo. No mesmo instante, ele pegou uma faca e furou a nossa bola, que era nova e cara, que todo mundo fez coleta [para comprar]. Depois ele voltou e cortou a rede que estava armada", disse.

Segundo o relato, o dono do quiosque também partiu para a agressão física: "Ele olhou para mim e falou: 'O que é que tu tá me olhando? O que é, o que é?' e veio para cima de mim. Me agrediu, me deu um soco", relatou.

Os jovens afirmam que utilizam a quadra diariamente e que o episódio foi inesperado e sem provocação prévia.

O caso foi registrado em vídeo por moradores e enviado à página Curió News. Até o momento, não há informações sobre medidas legais tomadas contra o dono do quiosque.